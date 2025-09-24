Туристический сбор: бюджеты каких городов получили больше всего поступлений

$41.380.00
48.800.07
ukenru
18:42 • 672 просмотра
Панама отменила регистрацию более двухсот российских танкеров
14:27 • 10860 просмотра
Соглашение о недрах: Минэкономики назвало главную задачу совместного с США Фонда
Эксклюзив
13:04 • 17776 просмотра
Не только Польша, но и Франция и Великобритания: эксперт рассказал, насколько далеко рф может бить по Европе "шахедами"
Эксклюзив
24 сентября, 12:07 • 19419 просмотра
Будут ли отключения света в отопительный сезон: разъяснения от главы энергокомитета ВР
24 сентября, 11:17 • 21476 просмотра
новороссийск подвергся атаке воздушных и морских дронов: видео и все деталиVideo
24 сентября, 11:04 • 35658 просмотра
Отопительный сезон 2025 года: старт, тарифы и главные вызовы
Эксклюзив
24 сентября, 10:07 • 18664 просмотра
Трамп впервые заговорил о возвращении Украиной границ 91-го года: эксперт прокомментировал изменение риторики президента США
Эксклюзив
24 сентября, 08:38 • 34983 просмотра
"Голова кругом": когда головокружение не только об усталости
Эксклюзив
24 сентября, 07:25 • 18360 просмотра
Опасный прецедент: Верховный Суд подтвердил, что права акционеров банков не защищены
24 сентября, 06:56 • 18572 просмотра
Генсек ООН: более 14 тысяч мирных жителей погибли в Украине, сотни детей - пора остановить это
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+12°
4м/с
61%
756мм
Популярные новости
ВОЗ предупредила о глобальной проблеме с лекарствами, которая затронет миллионы. Что произошло24 сентября, 09:04 • 35861 просмотра
В Донецкой области россияне расстреляли семью гражданских и захватили в заложники ребенка - военныеVideo24 сентября, 09:57 • 4958 просмотра
Трамп перекладывает ответственность за войну в Украине на Европу и НАТО - The Telegraph24 сентября, 10:22 • 5376 просмотра
Венгрия не собирается отказываться от российской нефти, даже если Трамп попросит24 сентября, 10:41 • 13138 просмотра
Зеленского подталкивают к возвращению земель, которые Украина не отвоевала летом 2023 года - CNN13:41 • 6134 просмотра
публикации
Отопительный сезон 2025 года: старт, тарифы и главные вызовы24 сентября, 11:04 • 35653 просмотра
ВОЗ предупредила о глобальной проблеме с лекарствами, которая затронет миллионы. Что произошло24 сентября, 09:04 • 35933 просмотра
"Голова кругом": когда головокружение не только об усталости
Эксклюзив
24 сентября, 08:38 • 34980 просмотра
Знак зодиака Весы: характеристика природных дипломатов и художниковPhoto24 сентября, 05:30 • 45562 просмотра
Плесень в ванной: причины, способы удаления и профилактикаPhoto24 сентября, 05:16 • 54261 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Урсула фон дер Ляйен
Денис Прокопенко
Игорь Клименко
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Государственная граница Украины
Китай
Иран
Реклама
УНН Lite
HBO Max объявил о выходе на украинский рынок: какие условия23 сентября, 12:00 • 39378 просмотра
Сладко и питательно: топ рецептов ко Международному дню белого шоколадаPhoto22 сентября, 11:26 • 99217 просмотра
"Сейчас я не узнаю свою страну": Анджелина Джоли раскритиковала политическую нестабильность в США22 сентября, 10:56 • 58777 просмотра
Съемки фильма о Человеке-пауке приостановлены из-за травмы Тома Холланда22 сентября, 05:42 • 72636 просмотра
Пять захватывающих сериалов-боевиков: что посмотреть в сентябрьские выходныеVideo19 сентября, 16:00 • 124243 просмотра
Актуальное
Хранитель
Шахед-136
Беспилотный летательный аппарат
Фокс Ньюс
E-6 Mercury

Туристический сбор: бюджеты каких городов получили больше всего поступлений

Киев • УНН

 • 64 просмотра

За январь-август 2025 года в местные бюджеты Украины поступило 219,5 млн грн туристического сбора, что на 35,1% больше, чем в прошлом году. Лидерами по уплате стали Киев, Львовская, Ивано-Франковская и Закарпатская области.

Туристический сбор: бюджеты каких городов получили больше всего поступлений

В Украине за январь – август 2025 года в местные бюджеты поступило 219,5 миллионов гривен туристического сбора, что по сравнению с соответствующим периодом прошлого года составляет +35,1 %, или 57 млн грн, пишет УНН со ссылкой на Государственную налоговую службу Украины.

Детали

В налоговой назвали лидеров по уплате:

• Киев – 50,9 млн грн;

• Львовская – 40,5 млн грн;

• Ивано-Франковская – 31,3 млн грн;

• Закарпатская области – 19,6 млн гривен.

В ГНС отметили, что туристический сбор уплачивают граждане Украины, иностранцы и лица без гражданства авансовым взносом налоговым агентам перед временным размещением в местах проживания.

Налоговые агенты – субъекты хозяйствования, предоставляющие услуги по временному размещению в местах проживания (ночлега): гостиницах, хостелах, домах отдыха и т.д., перечисляют его в местный бюджет 

- пояснили в ГНС.

Ставку сбора устанавливают местные советы самостоятельно за каждые сутки проживания:

• до 0,5 % минимальной зарплаты – для граждан Украины;

• до 5 % – для иностранцев.

Дополнение

В первом полугодии 2025 года туристический сбор принес местным бюджетам 142,6 млн грн, что на 33% больше, чем в прошлом году, и вдвое больше, чем до войны. Больше всего поступлений поступило в Киев, Львовскую область и Ивано-Франковскую область.

Киев стал лидером по туристическим сборам с начала этого года, принеся около четверти из всех полученных от него местными бюджетами 178 миллионов гривен.

Павел Зинченко

ОбществоЭкономика
Львовская область
Государственная налоговая служба Украины
Ивано-Франковская область
Закарпатская область
Украина
Киев