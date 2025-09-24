Туристический сбор: бюджеты каких городов получили больше всего поступлений

В Украине за январь – август 2025 года в местные бюджеты поступило 219,5 миллионов гривен туристического сбора, что по сравнению с соответствующим периодом прошлого года составляет +35,1 %, или 57 млн грн, пишет УНН со ссылкой на Государственную налоговую службу Украины.

Детали

В налоговой назвали лидеров по уплате:

• Киев – 50,9 млн грн;

• Львовская – 40,5 млн грн;

• Ивано-Франковская – 31,3 млн грн;

• Закарпатская области – 19,6 млн гривен.

В ГНС отметили, что туристический сбор уплачивают граждане Украины, иностранцы и лица без гражданства авансовым взносом налоговым агентам перед временным размещением в местах проживания.

Налоговые агенты – субъекты хозяйствования, предоставляющие услуги по временному размещению в местах проживания (ночлега): гостиницах, хостелах, домах отдыха и т.д., перечисляют его в местный бюджет - пояснили в ГНС.

Ставку сбора устанавливают местные советы самостоятельно за каждые сутки проживания:

• до 0,5 % минимальной зарплаты – для граждан Украины;

• до 5 % – для иностранцев.

Дополнение

В первом полугодии 2025 года туристический сбор принес местным бюджетам 142,6 млн грн, что на 33% больше, чем в прошлом году, и вдвое больше, чем до войны. Больше всего поступлений поступило в Киев, Львовскую область и Ивано-Франковскую область.

Киев стал лидером по туристическим сборам с начала этого года, принеся около четверти из всех полученных от него местными бюджетами 178 миллионов гривен.