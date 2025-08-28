У Туреччині заарештовано топ-менеджерів оборонного конгломерату за шпигунство

ASSAN Group Savunma Genel Müdürü Gürcan Okumuş

Керівників збройової компанії Assan Group заарештовано у Туреччині в рамках розслідування справи про військове шпигунство.

У ході нещодавніх розслідувань справи, відомої як "військове шпигунство", було встановлено, що власник ASSAN Group мав зв'язки з FETÖ та займався військовою шпигунською діяльністю.

Передає УНН із посиланням на Anadolu Ajansı та Reuters.

Турецька влада затримала власника та генерального менеджера Assan Group, оборонно-будівельного конгломерату, у рамках розслідування військового шпигунства. Про це повідомила прокуратура Стамбула пізно в середу.

Прокуратура заявила, що двох чоловіків, яких ідентифікували як власника компанії Еміна Онера та генерального менеджера Гюрджана Окумуса, затримали за підозрою у військовому шпигунстві та членстві у FETÖ, мережі священнослужителя Фетхуллаха Гюлена, який проживає в США та якого Анкара звинувачує в організації спроби державного перевороту 2016 року.

Згідно офіційною заявою, у будинках та офісах фігурантів продовжувалися обшуки. Крім того, 10 компаній, що працюють під егідою Assan Group, були передані під довірче управління Фондом страхування ощадних вкладів (TMSF).

Довідково

Відповідно до офіційної позиції, Фонд страхування ощадних вкладів (TMSF) був призначений довіреною особою для 10 компаній, що працюють у складі групи ASSAN, тож розслідування триває за кількома напрямками.

