У Туреччині затримано трьох мерів міст від опозиційної партії: що їм інкримінують

У Туреччині затримано трьох міських голів, які є представниками опозиційної Республіканської народної партії. Про це повідомляє Assosiated Press, інформує УНН.

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Зазначається, що за звинуваченнями в організованій злочинності, хабарництві та зловживанні службовим становищем були затримані десять людей, зокрема міські голови Адіяману Абдуррахман Тутдере і Адани Зейдан Каралар. В окремій справі було затримано очільника Анталії Мухіттіна Бочека та ще двох людей. Їм інкримінують хабарництво.

Цього року посадовці Республіканської народної партії зіткнулися з хвилями арештів, які багато хто вважає спрямованими на нейтралізацію головної опозиційної партії Туреччини. Уряд наполягає на незалежності прокуратури та судової влади, але арешт мера Стамбула Екрема Імамоглу призвів до найбільших вуличних протестів, які Туреччина бачила за понад десять років - нагадує видання.

ЗМІ вказує, що турецька прокуратура не уточнила подробиць нових справ.

Нагадаємо

19 березня мера Стамбула Екрема Імамоглу затримали за звинуваченнями, включаючи корупцію та допомогу терористам. Опозиція назвала це спробою перевороту проти майбутнього президента.

Арешт Імамоглу спричинив хвилю протестів по всій Туреччині. Було затримано понад 1000 осіб включно з десятьма журналістами.

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що протести через ув'язнення мера Стамбула стали "рухом насильства" і що очолювана ним опозиційна Республіканська народна партія буде притягнута до відповідальності за поранення поліцейських і пошкодження майна.

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