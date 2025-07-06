В Турции задержаны трое мэров городов от оппозиционной партии: что им инкриминируют

В Турции задержаны три мэра, являющиеся представителями оппозиционной Республиканской народной партии. Об этом сообщает Assosiated Press, информирует УНН.

Детали

Отмечается, что по обвинениям в организованной преступности, взяточничестве и злоупотреблении служебным положением были задержаны десять человек, в том числе мэры Адыямана Абдуррахман Тутдере и Аданы Зейдан Каралар. В отдельном деле был задержан глава Анталии Мухиттин Бочек и еще два человека. Им инкриминируют взяточничество.

В этом году должностные лица Республиканской народной партии столкнулись с волнами арестов, которые многие считают направленными на нейтрализацию главной оппозиционной партии Турции. Правительство настаивает на независимости прокуратуры и судебной власти, но арест мэра Стамбула Экрема Имамоглу привел к крупнейшим уличным протестам, которые Турция видела за более чем десять лет - напоминает издание.

СМИ указывает, что турецкая прокуратура не уточнила подробностей новых дел.

Напомним

19 марта мэр Стамбула Экрем Имамоглу был задержан по обвинениям, включая коррупцию и помощь террористам. Оппозиция назвала это попыткой переворота против будущего президента.

Арест Имамоглу вызвал волну протестов по всей Турции. Было задержано более 1000 человек, включая десять журналистов.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что протесты из-за заключения мэра Стамбула стали "движением насилия" и что возглавляемая им оппозиционная Республиканская народная партия будет привлечена к ответственности за ранения полицейских и повреждение имущества.

В Турции столкновения и аресты из-за якобы карикатуры на пророка Мухаммеда