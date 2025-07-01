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В Турции столкновения и аресты из-за якобы карикатуры на пророка Мухаммеда

Киев • УНН

 • 155 просмотра

В Стамбуле произошли столкновения между полицией и протестующими из-за публикации карикатуры, которая якобы оскорбляет религиозные ценности. Главный прокурор Стамбула приказал арестовать редакторов сатирического журнала LeMan, главный редактор которого отрицает обвинения.

В Турции столкновения и аресты из-за якобы карикатуры на пророка Мухаммеда

В понедельник в Стамбуле (Турция) вспыхнули столкновения, в которых полиция применила резиновые пули и слезоточивый газ для разгона толпы после обвинений в том, что сатирический журнал опубликовал карикатуру на пророка Мухаммеда, сообщает AFP, пишет УНН.

Подробности

Столкновения произошли после того, как главный прокурор Стамбула приказал арестовать редакторов журнала LeMan на основании публикации карикатуры, которая "публично оскорбляла религиозные ценности".

"Генеральная прокуратура начала расследование публикации карикатуры в выпуске журнала LeMan от 26 июня 2025 года, которая публично оскорбляет религиозные ценности, и на причастных были выданы ордера на арест", - сообщила прокуратура.

На копии черно-белого изображения, опубликованной в социальных сетях, изображены два персонажа, парящие в небе над бомбардируемым городом. "Салам алейкум, я Мухаммед", - говорит один, пожимая руку другому, который отвечает: "Алейкум салам, я Муса".

Но главный редактор журнала Тунджай Акгюн сообщил, что изображение было неверно истолковано и "не является карикатурой на пророка Мухаммеда".

"В этой работе имя мусульманина, погибшего во время бомбардировок Израиля, вымышлено как Мухаммед. Более 200 миллионов человек в исламском мире носят имя Мухаммед", - сказал он, заявив, что это "не имеет ничего общего с пророком Мухаммедом".

"Мы бы никогда не рисковали так", - добавил он.

Когда новость распространилась, несколько десятков разъяренных протестующих напали на бар, который часто посещают сотрудники LeMan в центре Стамбула, спровоцировав гневные столкновения с полицией, пишет издание.

Столкновения, как указано, быстро переросли в столкновения с участием от 250 до 300 человек.

В нескольких публикациях в X министр внутренних дел страны Али Ерликая заявил, что полиция арестовала карикатуриста, ответственного за "этот мерзкий рисунок", главного редактора журнала и его графического дизайнера.

Полиция также взяла под контроль офисы журнала, и были выданы ордера на арест нескольких других руководителей журнала, написал пресс-секретарь президента Фахреттин Алтын в X.

Министр юстиции страны Йылмаз Тундж начал расследование по признаку "публичного оскорбления религиозных ценностей". "Неуважение к нашим убеждениям никогда не является приемлемым", - написал он в X.

В серии постов в X LeMan защищал карикатуру и заявил, что ее намеренно искажали, чтобы вызвать провокацию.

Акгюн заявил, что действия властей в отношении журнала, сатирического бастиона оппозиции, основанного в 1991 году, были "невероятно шокирующими, но не очень удивительными".

"Это акт уничтожения. Министры вовлечены во все это дело, карикатура искажена", - сказал он.

"Сходства с Charlie Hebdo очень преднамеренны и очень тревожны", - сказал он о французском сатирическом журнале, офисы которого были штурмованы исламистскими вооруженными людьми в 2015 году. Тогда нападение, в результате которого погибло 12 человек, произошло после публикации карикатур, высмеивающих пророка Мухаммеда.

Протесты в Белграде: в результате столкновений арестовано почти 80 человек29.06.25, 18:09 • 5200 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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