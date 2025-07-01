В Турции столкновения и аресты из-за якобы карикатуры на пророка Мухаммеда

В понедельник в Стамбуле (Турция) вспыхнули столкновения, в которых полиция применила резиновые пули и слезоточивый газ для разгона толпы после обвинений в том, что сатирический журнал опубликовал карикатуру на пророка Мухаммеда, сообщает AFP, пишет УНН.

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Столкновения произошли после того, как главный прокурор Стамбула приказал арестовать редакторов журнала LeMan на основании публикации карикатуры, которая "публично оскорбляла религиозные ценности".

"Генеральная прокуратура начала расследование публикации карикатуры в выпуске журнала LeMan от 26 июня 2025 года, которая публично оскорбляет религиозные ценности, и на причастных были выданы ордера на арест", - сообщила прокуратура.

На копии черно-белого изображения, опубликованной в социальных сетях, изображены два персонажа, парящие в небе над бомбардируемым городом. "Салам алейкум, я Мухаммед", - говорит один, пожимая руку другому, который отвечает: "Алейкум салам, я Муса".

Но главный редактор журнала Тунджай Акгюн сообщил, что изображение было неверно истолковано и "не является карикатурой на пророка Мухаммеда".

"В этой работе имя мусульманина, погибшего во время бомбардировок Израиля, вымышлено как Мухаммед. Более 200 миллионов человек в исламском мире носят имя Мухаммед", - сказал он, заявив, что это "не имеет ничего общего с пророком Мухаммедом".

"Мы бы никогда не рисковали так", - добавил он.

Когда новость распространилась, несколько десятков разъяренных протестующих напали на бар, который часто посещают сотрудники LeMan в центре Стамбула, спровоцировав гневные столкновения с полицией, пишет издание.

Столкновения, как указано, быстро переросли в столкновения с участием от 250 до 300 человек.

В нескольких публикациях в X министр внутренних дел страны Али Ерликая заявил, что полиция арестовала карикатуриста, ответственного за "этот мерзкий рисунок", главного редактора журнала и его графического дизайнера.

Полиция также взяла под контроль офисы журнала, и были выданы ордера на арест нескольких других руководителей журнала, написал пресс-секретарь президента Фахреттин Алтын в X.

Министр юстиции страны Йылмаз Тундж начал расследование по признаку "публичного оскорбления религиозных ценностей". "Неуважение к нашим убеждениям никогда не является приемлемым", - написал он в X.

В серии постов в X LeMan защищал карикатуру и заявил, что ее намеренно искажали, чтобы вызвать провокацию.

Акгюн заявил, что действия властей в отношении журнала, сатирического бастиона оппозиции, основанного в 1991 году, были "невероятно шокирующими, но не очень удивительными".

"Это акт уничтожения. Министры вовлечены во все это дело, карикатура искажена", - сказал он.

"Сходства с Charlie Hebdo очень преднамеренны и очень тревожны", - сказал он о французском сатирическом журнале, офисы которого были штурмованы исламистскими вооруженными людьми в 2015 году. Тогда нападение, в результате которого погибло 12 человек, произошло после публикации карикатур, высмеивающих пророка Мухаммеда.

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