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У Туреччині зіткнення та арешти через нібито карикатуру на пророка Мухаммеда

Київ • УНН

 • 480 перегляди

У Стамбулі відбулись сутички між поліцією та протестувальниками через публікацію карикатури, яка нібито ображає релігійні цінності. Головний прокурор Стамбула наказав заарештувати редакторів сатиричного журналу LeMan, головний редактор якого заперечує звинувачення.

У Туреччині зіткнення та арешти через нібито карикатуру на пророка Мухаммеда

У Стамбулі в Туреччині у понеділок спалахнули сутички, у яких поліція застосувала гумові кулі та сльозогінний газ, щоб розігнати натовп після звинувачень у тому, що сатиричний журнал опублікував карикатуру на пророка Мухаммеда, повідомляє AFP, пише УНН.

Деталі

Сутички сталися після того, як головний прокурор Стамбула наказав арештувати редакторів журналу LeMan на підставі публікації карикатури, яка "публічно ображала релігійні цінності".

"Генеральна прокуратура розпочала розслідування публікації карикатури у випуску журналу LeMan від 26 червня 2025 року, яка публічно ображає релігійні цінності, і на причетних було видано ордери на арешт", – повідомила прокуратура.

На копії чорно-білого зображення, опублікованому в соціальних мережах, зображено двох персонажів, що зависають у небі над містом, що піддається бомбардуванню. "Салам алейкум, я Мухаммед", - каже один, потискаючи руку іншому, який відповідає: "Алайкум салам, я Муса".

Але головний редактор журналу Тунджай Акгюн повідомив, що зображення було неправильно інтерпретовано і "не є карикатурою на пророка Мухаммеда".

"У цій роботі ім'я мусульманина, який загинув під час бомбардувань Ізраїлю, вигадано як Мухаммед. Понад 200 мільйонів людей в ісламському світі носять ім'я Мухаммед", - сказав він, заявивши, що це "не має нічого спільного з пророком Мухаммедом".

"Ми б ніколи не ризикували так", - додав він.

Коли новина поширилася, кілька десятків розлючених протестувальників напали на бар, який часто відвідують співробітники LeMan у центрі Стамбула, спровокувавши гнівні сутички з поліцією, пише видання.

Сутички, як вказано, швидко переросли в зіткнення за участю від 250 до 300 осіб.

У кількох публікаціях у X міністр внутрішніх справ країни Алі Єрлікая заявив, що поліція заарештувала карикатуриста, відповідального за "цей мерзенний малюнок", головного редактора журналу та його графічного дизайнера.

Поліція також взяла під контроль офіси журналу, і було видано ордери на арешт кількох інших керівників журналу, написав прессекретар президента Фахреттін Алтін у X.

Міністр юстиції країни Їлмаз Тундж розпочав розслідування за ознакою "публічної образи релігійних цінностей". "Неповага до наших переконань ніколи не є прийнятною", - написав він у X.

У серії постів у X LeMan захищав карикатуру та заявив, що її навмисно перекручували, щоб спричинити провокацію.

Акгун заявив, що дії влади щодо журналу, сатиричний бастіон опозиції, заснований у 1991 році, був "неймовірно шокуючим, але не дуже дивним".

"Це акт знищення. Міністри залучені до всієї цієї справи, карикатура спотворена", - сказав він.

"Подібності з Charlie Hebdo дуже навмисні та дуже тривожні", - сказав він про французький сатиричний журнал, офіси якого були штурмовані ісламістськими озброєними людьми у 2015 році. Тоді напад, у результаті якого загинуло 12 людей, стався після публікації карикатур, що висміюють пророка Мухаммеда.

Протести у Белграді: внаслідок сутичок заарештовано майже 80 осіб29.06.25, 18:09 • 5202 перегляди

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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