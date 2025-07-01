У Туреччині зіткнення та арешти через нібито карикатуру на пророка Мухаммеда

У Стамбулі в Туреччині у понеділок спалахнули сутички, у яких поліція застосувала гумові кулі та сльозогінний газ, щоб розігнати натовп після звинувачень у тому, що сатиричний журнал опублікував карикатуру на пророка Мухаммеда, повідомляє AFP, пише УНН.

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Сутички сталися після того, як головний прокурор Стамбула наказав арештувати редакторів журналу LeMan на підставі публікації карикатури, яка "публічно ображала релігійні цінності".

"Генеральна прокуратура розпочала розслідування публікації карикатури у випуску журналу LeMan від 26 червня 2025 року, яка публічно ображає релігійні цінності, і на причетних було видано ордери на арешт", – повідомила прокуратура.

На копії чорно-білого зображення, опублікованому в соціальних мережах, зображено двох персонажів, що зависають у небі над містом, що піддається бомбардуванню. "Салам алейкум, я Мухаммед", - каже один, потискаючи руку іншому, який відповідає: "Алайкум салам, я Муса".

Але головний редактор журналу Тунджай Акгюн повідомив, що зображення було неправильно інтерпретовано і "не є карикатурою на пророка Мухаммеда".

"У цій роботі ім'я мусульманина, який загинув під час бомбардувань Ізраїлю, вигадано як Мухаммед. Понад 200 мільйонів людей в ісламському світі носять ім'я Мухаммед", - сказав він, заявивши, що це "не має нічого спільного з пророком Мухаммедом".

"Ми б ніколи не ризикували так", - додав він.

Коли новина поширилася, кілька десятків розлючених протестувальників напали на бар, який часто відвідують співробітники LeMan у центрі Стамбула, спровокувавши гнівні сутички з поліцією, пише видання.

Сутички, як вказано, швидко переросли в зіткнення за участю від 250 до 300 осіб.

У кількох публікаціях у X міністр внутрішніх справ країни Алі Єрлікая заявив, що поліція заарештувала карикатуриста, відповідального за "цей мерзенний малюнок", головного редактора журналу та його графічного дизайнера.

Поліція також взяла під контроль офіси журналу, і було видано ордери на арешт кількох інших керівників журналу, написав прессекретар президента Фахреттін Алтін у X.

Міністр юстиції країни Їлмаз Тундж розпочав розслідування за ознакою "публічної образи релігійних цінностей". "Неповага до наших переконань ніколи не є прийнятною", - написав він у X.

У серії постів у X LeMan захищав карикатуру та заявив, що її навмисно перекручували, щоб спричинити провокацію.

Акгун заявив, що дії влади щодо журналу, сатиричний бастіон опозиції, заснований у 1991 році, був "неймовірно шокуючим, але не дуже дивним".

"Це акт знищення. Міністри залучені до всієї цієї справи, карикатура спотворена", - сказав він.

"Подібності з Charlie Hebdo дуже навмисні та дуже тривожні", - сказав він про французький сатиричний журнал, офіси якого були штурмовані ісламістськими озброєними людьми у 2015 році. Тоді напад, у результаті якого загинуло 12 людей, стався після публікації карикатур, що висміюють пророка Мухаммеда.

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