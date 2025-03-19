Влада Туреччини затримала головного суперника Ердогана
Київ • УНН
Мера Стамбула Екрема Імамоглу затримали за звинуваченнями, включаючи корупцію та допомогу терористам. Опозиція назвала це спробою перевороту проти майбутнього президента.
Турецька влада затримала мера Стамбула Екрема Імамоглу - головного політичного суперника президента Руджепа Таїпа Ердогана - в середу за звинуваченнями, включаючи корупцію та допомогу терористичній групі, що головна опозиційна партія назвала "спробою державного перевороту проти нашого наступного президента", пише УНН з посиланням на Reuters.
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Мер Стамбула Екрем Імамоглу з Республіканської народної партії (CHP) зіткнувся з двома окремими розслідуваннями, які також включають звинувачення в керуванні злочинною організацією, хабарництві та фальсифікації тендерів.
Партія Імамоглу була готова за кілька днів назвати його своїм кандидатом у суперники Ердогану, який керував Туреччиною понад два десятиліття. Багато хто вважає, що мер, який протримався два терміни, буде конкурентоспроможним.
У відео, яке він опублікував у своєму акаунті X, Імамоглу сказав, що не здасться і продовжить стояти прямо перед обличчям тиску.
Згідно із заявою прокуратури Стамбула щодо першого розслідування, загалом 100 осіб, включаючи журналістів і бізнесменів, підозрюються в причетності до злочинної діяльності, пов’язаної з певними тендерами, присудженими муніципалітетом.
Зазначається, що у другому розслідуванні звинувачуються Імамоглу та 6 інших людей у сприянні Робітничій партії Курдистану (РПК), яку Туреччина та її західні союзники визнали терористичною організацією.
Супернику Ердогана Імамоглу заборонили балотуватися на виборах у Туреччині18.03.25, 21:20 • 24289 переглядiв
Затримання відбулося через день після того, як Стамбульський університет анулював диплом Імамоглу, що у разі підтвердження заблокувало би йому можливість балотуватися на президентських виборах. Наступне голосування заплановано на 2028 рік, але воно має відбутися раніше, якщо Ердоган хоче балотуватися знову.
Офіс губернатора Стамбула вирішив заборонити всі мітинги та протести в місті на чотири дні.