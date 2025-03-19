Власти Турции задержали главного соперника Эрдогана
Киев • УНН
Мэра Стамбула Экрема Имамоглу задержали по обвинениям, включая коррупцию и помощь террористам. Оппозиция назвала это попыткой переворота против будущего президента.
Турецкие власти задержали мэра Стамбула Экрема Имамоглу - главного политического соперника президента Руджепа Тайипа Эрдогана - в среду по обвинениям, включая коррупцию и помощь террористической группе, что главная оппозиционная партия назвала "попыткой государственного переворота против нашего следующего президента", пишет УНН со ссылкой на Reuters.
Детали
Мэр Стамбула Экрем Имамоглу из Республиканской народной партии (CHP) столкнулся с двумя отдельными расследованиями, которые также включают обвинения в управлении преступной организацией, взяточничестве и фальсификации тендеров.
Партия Имамоглу была готова через несколько дней назвать его своим кандидатом в соперники Эрдогану, который руководил Турцией более двух десятилетий. Многие считают, что мэр, который продержался два срока, будет конкурентоспособным.
В видео, которое он опубликовал в своем аккаунте X, Имамоглу сказал, что не сдастся и продолжит стоять прямо перед лицом давления.
Согласно заявлению прокуратуры Стамбула по первому расследованию, в общей сложности 100 человек, включая журналистов и бизнесменов, подозреваются в причастности к преступной деятельности, связанной с определенными тендерами, присужденными муниципалитетом.
Отмечается, что во втором расследовании обвиняются Имамоглу и 6 других людей в содействии Рабочей партии Курдистана (РПК), которую Турция и ее западные союзники признали террористической организацией.
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Задержание произошло через день после того, как Стамбульский университет аннулировал диплом Имамоглу, что в случае подтверждения заблокировало бы ему возможность баллотироваться на президентских выборах. Следующее голосование запланировано на 2028 год, но оно должно состояться раньше, если Эрдоган хочет баллотироваться снова.
Офис губернатора Стамбула решил запретить все митинги и протесты в городе на четыре дня.