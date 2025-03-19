Власти Турции задержали главного соперника Эрдогана

$41.340.03
45.851.22
ukenru
У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский
18:51 • 16373 просмотра

У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский

18:32 • 30171 просмотра

На следующей неделе юристы представят Зеленскому украинский драфт соглашения с США

Эксклюзив
4 апреля, 13:24 • 65482 просмотра

В Украине таможенная политика Трампа скажется на ценах на товары с иностранными комплектующими – эксперт

Эксклюзив
4 апреля, 13:12 • 214729 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру

4 апреля, 10:10 • 123164 просмотра

Повышение тарифов на электроэнергию и газ не стоит на повестке дня - Минэнерго

Эксклюзив
4 апреля, 06:27 • 392318 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление

4 апреля, 05:56 • 311179 просмотра

Как разнообразить Пасхальный стол: 5 десертов, которые стоит приготовить

3 апреля, 19:36 • 213851 просмотра

НАБУгейт. Адвокаты обвиняют НАБУ в прослушивании, НАБУ — в “сборе постановлений”: кто нарушил закон

Эксклюзив
3 апреля, 15:18 • 244290 просмотра

"Это не о давлении на аптеки, это о честных правилах игры для всех участников рынка": нардеп Кузьминых о новом регулировании фармрынка

Эксклюзив
3 апреля, 13:51 • 255153 просмотра

Цена на аренду квартир в Киеве превысила довоенный уровень: чего ждать дальше

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+12°
1м/с
49%
Популярные новости

Прекращение огня было нарушено несколько раз - Рубио

4 апреля, 13:26 • 23379 просмотра

Яйца в США перед Пасхой так подорожали, что американцы красят картофель

4 апреля, 13:48 • 46048 просмотра

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 132593 просмотра

Российская армия атаковала Кривой Рог: что известно

4 апреля, 15:59 • 15366 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

17:58 • 14689 просмотра
публикации

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 132607 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру
Эксклюзив

4 апреля, 13:12 • 214727 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление
Эксклюзив

4 апреля, 06:27 • 392317 просмотра

Месяц, как запрещен маркетинг в фарм-отрасли: кто заработал на этом миллионы

4 апреля, 06:14 • 254583 просмотра

Как разнообразить Пасхальный стол: 5 десертов, которые стоит приготовить

4 апреля, 05:56 • 311179 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Владимир Зеленский

Дональд Трамп

Марко Рубио

Андрей Ермак

Реджеп Тайип Эрдоган

Актуальные места

Украина

Кривой Рог

Соединенные Штаты

Великобритания

Киев

Реклама
УНН Lite

Большой трейлер "Супермена": автор франшизы показал команду роботов-помощников героя

19:44 • 3362 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

17:58 • 14696 просмотра

Яйца в США перед Пасхой так подорожали, что американцы красят картофель

4 апреля, 13:48 • 46062 просмотра

Сериал "Рассказ служанки" получит продолжение: съемки начнутся в ближайшее время

4 апреля, 10:29 • 72197 просмотра

Полный черепов и других спецэффектов - первый взгляд на фильм "Хищник: Пустоши"

4 апреля, 10:08 • 57276 просмотра
Актуальное

9К720 Искандер

Instagram

ТикТок

Facebook

Туполев Ту-22М

Власти Турции задержали главного соперника Эрдогана

Киев • УНН

 • 14137 просмотра

Мэра Стамбула Экрема Имамоглу задержали по обвинениям, включая коррупцию и помощь террористам. Оппозиция назвала это попыткой переворота против будущего президента.

Власти Турции задержали главного соперника Эрдогана

Турецкие власти задержали мэра Стамбула Экрема Имамоглу - главного политического соперника президента Руджепа Тайипа Эрдогана - в среду по обвинениям, включая коррупцию и помощь террористической группе, что главная оппозиционная партия назвала "попыткой государственного переворота против нашего следующего президента", пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Мэр Стамбула Экрем Имамоглу из Республиканской народной партии (CHP) столкнулся с двумя отдельными расследованиями, которые также включают обвинения в управлении преступной организацией, взяточничестве и фальсификации тендеров.

Партия Имамоглу была готова через несколько дней назвать его своим кандидатом в соперники Эрдогану, который руководил Турцией более двух десятилетий. Многие считают, что мэр, который продержался два срока, будет конкурентоспособным.

В видео, которое он опубликовал в своем аккаунте X, Имамоглу сказал, что не сдастся и продолжит стоять прямо перед лицом давления.

Согласно заявлению прокуратуры Стамбула по первому расследованию, в общей сложности 100 человек, включая журналистов и бизнесменов, подозреваются в причастности к преступной деятельности, связанной с определенными тендерами, присужденными муниципалитетом.

Отмечается, что во втором расследовании обвиняются Имамоглу и 6 других людей в содействии Рабочей партии Курдистана (РПК), которую Турция и ее западные союзники признали террористической организацией.

Сопернику Эрдогана Имамоглу запретили баллотироваться на выборах в Турции18.03.25, 21:20 • 24280 просмотров

Задержание произошло через день после того, как Стамбульский университет аннулировал диплом Имамоглу, что в случае подтверждения заблокировало бы ему возможность баллотироваться на президентских выборах. Следующее голосование запланировано на 2028 год, но оно должно состояться раньше, если Эрдоган хочет баллотироваться снова.

Офис губернатора Стамбула решил запретить все митинги и протесты в городе на четыре дня.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Новости Мира
Стамбул
Реджеп Тайип Эрдоган
Турция
Brent
$66.30
Bitcoin
$84,167.70
S&P 500
$5,096.39
Tesla
$240.21
Газ TTF
$36.40
Золото
$3,057.44
Ethereum
$1,817.77