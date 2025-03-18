Сопернику Эрдогана Имамоглу запретили баллотироваться на выборах в Турции
Киев • УНН
Стамбульский университет отменил научную степень мэра Стамбула Экрема Имамоглу из-за нарушений. Теперь политик не может баллотироваться в президенты, но он будет оспаривать это решение.
Стамбульский университет объявил сегодня, что научная степень мэра Стамбула Экрема Имамоглу - главного политического соперника президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана - отменена из-за нарушений.
Передает УНН со ссылкой на dpa и страницу İstanbul Üniversitesi.
Детали
Стамбульский университет аннулировал диплом мэра турецкого мегаполиса Экрема Имамоглу.
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Имамоглу из Республиканской народной партии (CHP) не может баллотироваться в президенты без университетского образования. Политик назвал решение университета незаконным и объявил, что подаст в суд.
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Следует отметить, что отзыв степени Имаоглу не имеет последствий для его права выполнять свои полномочия мэра.
Дополнение
Имамоглу также находится под следствием по другому обвинению. Оппозиционного политика обвиняют в оскорблении прокурора Стамбула и судебного эксперта. В начале февраля Имамоглу перед тысячами сторонников осудил "преследование со стороны судебной власти на самом высоком уровне". Впоследствии - отверг все обвинения и подчеркнул, что лишь реализовывал свое право на свободу выражения взглядов.
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