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Сопернику Эрдогана Имамоглу запретили баллотироваться на выборах в Турции

Киев • УНН

 • 24280 просмотра

Стамбульский университет отменил научную степень мэра Стамбула Экрема Имамоглу из-за нарушений. Теперь политик не может баллотироваться в президенты, но он будет оспаривать это решение.

Сопернику Эрдогана Имамоглу запретили баллотироваться на выборах в Турции

Стамбульский университет объявил сегодня, что научная степень мэра Стамбула Экрема Имамоглу - главного политического соперника президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана - отменена из-за нарушений.

Передает УНН со ссылкой на dpa и страницу İstanbul Üniversitesi.

Детали

Стамбульский университет аннулировал диплом мэра турецкого мегаполиса Экрема Имамоглу.

Диплом оппозиционного политика и 27 других выпускников будет отозван и признан недействительным из-за "очевидных ошибок"

- объяснил университет во вторник в сети X.

Имамоглу из Республиканской народной партии (CHP) не может баллотироваться в президенты без университетского образования. Политик назвал решение университета незаконным и объявил, что подаст в суд.

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Следует отметить, что отзыв степени Имаоглу не имеет последствий для его права выполнять свои полномочия мэра.

Дополнение

Имамоглу также находится под следствием по другому обвинению. Оппозиционного политика обвиняют в оскорблении прокурора Стамбула и судебного эксперта. В начале февраля Имамоглу перед тысячами сторонников осудил "преследование со стороны судебной власти на самом высоком уровне". Впоследствии - отверг все обвинения и подчеркнул, что лишь реализовывал свое право на свободу выражения взглядов.

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Игорь Тележников

Игорь Тележников

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