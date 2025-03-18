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Супернику Ердогана Імамоглу заборонили балотуватися на виборах у Туреччині

Київ • УНН

 • 24289 перегляди

Стамбульський університет скасував науковий ступінь мера Стамбула Екрема Імамоглу через порушення. Тепер політик не може балотуватися в президенти, але він оскаржуватиме це рішення.

Супернику Ердогана Імамоглу заборонили балотуватися на виборах у Туреччині

Стамбульський університет оголосив сьогодні, що науковий ступінь мера Стамбула Екрема Імамоглу - головного політичного суперника президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана - скасовано через порушення.

Передає УНН із посиланням на dpa та сторінку İstanbul Üniversitesi.

Деталі

Стамбульський університет анулював диплом мера турецького мегаполісу Екрема Імамоглу.

Диплом опозиційного політика та 27 інших випускників буде відкликаний і визнаний недійсним через "очевидні помилки"

- пояснив університет у вівторок в мережі X.

Імамоглу з Республіканської народної партії (CHP) не може балотуватися в президенти без університетської освіти. Політик назвав рішення університету незаконним і оголосив, що подасть до суду.

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Слід зазначити, що відкликання ступеня Імаоглу не має наслідків для його права виконувати свої повноваження мера.

Доповнення

Імамоглу також перебуває під слідством за іншим звинуваченням. Опозиційного політика звинувачують в образі прокурора Стамбула і судового експерта. На початку лютого Імамоглу перед тисячами прихильників засудив "переслідування з боку судової влади на найвищому рівні". Згодом - відкинув усі звинувачення і підкреслив, що лише реалізовував своє право на свободу вираження поглядів.

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Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

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