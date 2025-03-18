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Найбільший нафтопереробник Туреччини Tüpraş обмежив закупівлю російської нафти, шукаючи альтернативи в Бразилії

Київ • УНН

 • 15299 перегляди

Найбільший нафтопереробник Туреччини Tüpraş зменшив імпорт російської нафти, замінюючи її поставками з інших країн, зокрема з Бразилії. Частка російської нафти в імпорті впала з 50% до 19%.

Найбільший нафтопереробник Туреччини Tüpraş обмежив закупівлю російської нафти, шукаючи альтернативи в Бразилії

Замість російських барелів Tüpraş наразі імпортує нафту від нових постачальників. Передає УНН із посиланням на Вloomberg.

Туреччина відмовляється від російської нафти, пише видання, посилаючись на данні, згідно з якими, об'єднана чотирма нафтопереробними заводами  компанія Tüpraş тепер імпортує нафту від нових постачальників, включаючи Бразилію.

Туреччина демонструє ознаки диверсифікації у поставках сирої нафти:

З приблизно 650 000 барелів сирої нафти на день, яку Туреччина імпортувала цього місяця, лише 19% припадає на росію

- згідно з даними, зібраними Bloomberg від аналітичної компанії Vortexa Ltd.

Це менше порівняно з часткою понад 50% за весь минулий рік.

Нагадаємо

США посилили санкції проти нафтової галузі Ірану та обмежили оплату енергоносіїв з рф. 

Нафтові котирування підтримали удари США по хуситах в Ємені та плани Китаю щодо стимулювання споживання. Побоювання щодо глобального попиту та переговори між США та росією стримували зростання.

Україна готова ратифікувати угоду про вільну торгівлю з Туреччиною - Зеленський13.03.25, 18:28 • 20704 перегляди

Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

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