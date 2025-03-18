Найбільший нафтопереробник Туреччини Tüpraş обмежив закупівлю російської нафти, шукаючи альтернативи в Бразилії

Замість російських барелів Tüpraş наразі імпортує нафту від нових постачальників. Передає УНН із посиланням на Вloomberg.

Туреччина відмовляється від російської нафти, пише видання, посилаючись на данні, згідно з якими, об'єднана чотирма нафтопереробними заводами компанія Tüpraş тепер імпортує нафту від нових постачальників, включаючи Бразилію.

Туреччина демонструє ознаки диверсифікації у поставках сирої нафти:

З приблизно 650 000 барелів сирої нафти на день, яку Туреччина імпортувала цього місяця, лише 19% припадає на росію - згідно з даними, зібраними Bloomberg від аналітичної компанії Vortexa Ltd.

Це менше порівняно з часткою понад 50% за весь минулий рік.

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