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На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський
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Україна готова ратифікувати угоду про вільну торгівлю з Туреччиною - Зеленський

Київ • УНН

 • 20704 перегляди

Україна розглядає Туреччину як стратегічного партнера та готова ратифікувати угоду про вільну торгівлю під час візиту Ердогана. У 2024 році Туреччина ратифікувала угоду про вільну торгівлю з Україною.

Україна готова ратифікувати угоду про вільну торгівлю з Туреччиною - Зеленський

Київ готовий ратифікувати угоду про вільну торгівлю з Туреччиною під час майбутнього візиту президента Ердогана.

Про це заявив президент Володимир Зеленський, передає УНН.

Наша держава розглядає Туреччину як одного з наших стратегічних партнерів, а також одного з партнерів щодо гарантій безпеки й готова ратифікувати Угоду про вільну торгівлю з Туреччиною під час майбутнього візиту Президента Ердогана

- написав Зеленський.

Доповнення

У 2024 році Туреччина ратифікувала угоду про вільну торгівлю з Україною.  Президент Володимир Зеленський провів зустріч з представниками турецького уряду та бізнесу. Вони обговорили можливості для співпраці у сфері виробництва різних типів дронів та участі турецьких компаній у відбудові України. 

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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