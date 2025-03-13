Україна готова ратифікувати угоду про вільну торгівлю з Туреччиною - Зеленський

Київ готовий ратифікувати угоду про вільну торгівлю з Туреччиною під час майбутнього візиту президента Ердогана.

Про це заявив президент Володимир Зеленський, передає УНН.

Наша держава розглядає Туреччину як одного з наших стратегічних партнерів, а також одного з партнерів щодо гарантій безпеки й готова ратифікувати Угоду про вільну торгівлю з Туреччиною під час майбутнього візиту Президента Ердогана - написав Зеленський.

Доповнення

У 2024 році Туреччина ратифікувала угоду про вільну торгівлю з Україною. Президент Володимир Зеленський провів зустріч з представниками турецького уряду та бізнесу. Вони обговорили можливості для співпраці у сфері виробництва різних типів дронів та участі турецьких компаній у відбудові України.