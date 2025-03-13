Украина готова ратифицировать соглашение о свободной торговле с Турцией - Зеленский
Киев • УНН
Украина рассматривает Турцию как стратегического партнера и готова ратифицировать соглашение о свободной торговле во время визита Эрдогана. В 2024 году Турция ратифицировала соглашение о свободной торговле с Украиной.
Киев готов ратифицировать соглашение о свободной торговле с Турцией во время предстоящего визита президента Эрдогана.
Об этом заявил президент Владимир Зеленский, передает УНН.
Наше государство рассматривает Турцию как одного из наших стратегических партнеров, а также одного из партнеров по гарантиям безопасности и готово ратифицировать Соглашение о свободной торговле с Турцией во время предстоящего визита Президента Эрдогана
Дополнение
В 2024 году Турция ратифицировала соглашение о свободной торговле с Украиной. Президент Владимир Зеленский провел встречу с представителями турецкого правительства и бизнеса. Они обсудили возможности для сотрудничества в сфере производства различных типов дронов и участия турецких компаний в восстановлении Украины.