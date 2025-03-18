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На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський
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Ціни на нафту зросли на тлі нестабільності на Близькому Сході та планів Китаю

Київ • УНН

 • 9333 перегляди

Нафтові котирування підтримали удари США по хуситах в Ємені та плани Китаю щодо стимулювання споживання. Побоювання щодо глобального попиту та переговори між США та росією стримували зростання.

Ціни на нафту зросли на тлі нестабільності на Близькому Сході та планів Китаю

Ціни на нафту трохи зросли у вівторок, чому сприяла нестабільність на Близькому Сході, а також плани стимулювання та дані Китаю, хоча побоювання щодо глобального зростання, мита США та переговори про припинення вогню між росією та Україною стримували зростання, пише УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

Ф'ючерси на нафту марки Brent зросли на 17 центів, або 0,2%, до $71,24 за барель до 03:50 за Грінвічем, тоді як ф'ючерси на американську нафту марки West Texas Intermediate зросли на 14 центів, або 0,2%, за $67,7.

"Поряд з ударами США по хуситах в Ємені, кілька факторів надали підтримку ринку", - заявили аналітики ING у записці.

"Китай представив плани щодо пожвавлення споживання, тоді як зростання роздрібних продажів та інвестицій в основний капітал у Китаї виявилося сильнішим, ніж очікувалося", - ідеться у записці.

Державна рада Китаю представила у неділю спеціальний план дій щодо стимулювання внутрішнього споживання, що включає такі заходи, як підвищення доходів та надання субсидій на догляд за дітьми.

У понеділок економічні дані Китаю, що показують, що зростання роздрібного продажу прискорилося в січні-лютому, також дали інвесторам підстави для оптимізму, хоча обсяг виробництва на заводах впав, а рівень безробіття в містах досяг найвищого рівня за два роки.

Обсяги перевалки сирої нафти в Китаї, найбільшому у світі імпортері сирої нафти, зросли на 2,1% у січні та лютому порівняно з минулим роком, чому сприяв новий нафтопереробний завод та поїздки у відпустку, як показали офіційні дані у понеділок.

Ціни також отримали підтримку від клятви президента США Дональда Трампа продовжити наступ США на єменських хуситів, якщо вони не припинять атаки на кораблі в Червоному морі.

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Що стосується ізраїльсько-палестинського конфлікту, то, за словами палестинських органів охорони здоров'я, внаслідок ізраїльських авіаударів у секторі Газа загинуло щонайменше 200 людей, на тлі того, як атаки у вівторок завершили багатотижневе протистояння з приводу продовження припинення вогню, яке зупинило бойові дії у січні.

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Наголошуючи на занепокоєнні з приводу попиту, ключового ризику зниження цін на нафту, ОЕСР заявила в понеділок, що мита Трампа призведуть до зниження зростання в Сполучених Штатах, Канаді та Мексиці, що чинитиме тиск на світовий попит на енергоносії.

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"Зі зростанням світової пропозиції та митами та торговельними війнами, які мають вдарити по світовому попиту, ми, як і раніше, вважаємо, що ціни підуть вниз і врешті досягнуть середини 60 доларів", - сказав Роберт Ренні, голова відділу сировинних товарів та вуглецевої стратегії Westpac.

На додаток до світової пропозиції державна компанія Венесуели PDVSA розробила три операційні сценарії, що вказують на те, що вона планує продовжити видобуток та експорт нафти зі свого спільного підприємства з Chevron після закінчення терміну дії ліцензії американської великої компанії в наступному місяці, згідно з документом компанії, з яким Reuters ознайомився у понеділок.

У центрі уваги також були переговори між Трампом і російським диктатором володимиром путіним у вівторок про припинення війни в Україні.

Ринки вважають, що потенційні мирні переговори включатимуть пом'якшення санкцій проти росії та повернення її постачання сирої нафти на світові ринки, що чинитиме тиск на ціни.

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Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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