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Трамп звинуватив Іран у підтримці хуситів і пригрозив жорсткою відповіддю

Київ • УНН

 • 13071 перегляди

Дональд Трамп поклав відповідальність за дії хуситів на Іран, звинувативши його у забезпеченні угруповання зброєю та фінансами. Трамп наголосив, що будь-яка агресія хуситів розглядатиметься як атака Ірану.

Трамп звинуватив Іран у підтримці хуситів і пригрозив жорсткою відповіддю

Трамп звинуватив Іран у підтримці хуситів та пригрозив жорсткою відповіддю. Про це повідомляє президент США Дональд Трамп, передає УНН.

Деталі

Президент США Дональд Трамп написав доволі різку заяву щодо ситуації на Близькому Сході, поклавши повну відповідальність за дії хуситів на Іран. На його думку, саме Тегеран забезпечує угруповання зброєю, фінансами та розвідданими, контролюючи кожен їх крок. 

Нехай нікого не обманюють! Сотні нападів, скоєних хуситами, зловісними бандитами та головорізами, що базуються в Ємені, яких ненавидить єменський народ, усі походять від Ірану та створені ним

- зазначив президент США.

Трамп наголосив, що будь-яка подальша агресія з боку хуситів розглядатиметься як безпосередня атака Ірану, а відповідь на неї буде потужною і може не обмежитися лише цим конфліктом. 

Будь-яка наступна атака чи відплата "хуситів" буде зустрінута великою силою, і немає гарантії, що ця сила зупиниться на цьому. Іран став "невинною жертвою" терористів, над якими вони втратили контроль, але вони не втратили контроль. Вони диктують кожен крок, даючи їм зброю, гроші та високотехнологічне військове обладнанням і навіть, так звану, "розвідку". З цього моменту кожен постріл хуситів розглядатиметься як постріл зі зброї та керівництва Ірану. Відтак Іран ​​нестиме відповідальність і понесе наслідки, і ці наслідки будуть жахливими

- додав Трамп.

Нагадаємо

15 березня Сполучені Штати розпочали військову операцію проти позицій єменських хуситів, завдавши серію авіаційних і морських ударів по стратегічних об’єктах угруповання. Це стало відповіддю на численні атаки хуситів на міжнародні судноплавні маршрути в Червоному морі, що загрожували глобальній торгівлі.

Хусити погрожують відповіддю на удари США по Ємену: деталі заяви16.03.25, 05:19 • 55193 перегляди

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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