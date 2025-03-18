Трамп обвинил Иран в поддержке хуситов и пригрозил жестким ответом
Киев • УНН
Дональд Трамп возложил ответственность за действия хуситов на Иран, обвинив его в обеспечении группировки оружием и финансами. Трамп подчеркнул, что любая агрессия хуситов будет рассматриваться как атака Ирана.
Трамп обвинил Иран в поддержке хуситов и пригрозил жестким ответом. Об этом сообщает президент США Дональд Трамп, передает УНН.
Детали
Президент США Дональд Трамп написал довольно резкое заявление по ситуации на Ближнем Востоке, возложив полную ответственность за действия хуситов на Иран. По его мнению, именно Тегеран обеспечивает группировку оружием, финансами и разведданными, контролируя каждый их шаг.
Пусть никого не обманывают! Сотни нападений, совершенных хуситами, зловещими бандитами и головорезами, базирующимися в Йемене, которых ненавидит йеменский народ, все происходят от Ирана и созданы им
Трамп подчеркнул, что любая дальнейшая агрессия со стороны хуситов будет рассматриваться как непосредственная атака Ирана, а ответ на нее будет мощным и может не ограничиться только этим конфликтом.
Любая следующая атака или возмездие "хуситов" будет встречена большой силой, и нет гарантии, что эта сила остановится на этом. Иран стал "невинной жертвой" террористов, над которыми они потеряли контроль, но они не потеряли контроль. Они диктуют каждый шаг, давая им оружие, деньги и высокотехнологичное военное оборудование и даже, так называемую, "разведку". С этого момента каждый выстрел хуситов будет рассматриваться как выстрел из оружия и руководства Ирана. Следовательно, Иран будет нести ответственность и понесет последствия, и эти последствия будут ужасными
Напомним
15 марта Соединенные Штаты начали военную операцию против позиций йеменских хуситов, нанеся серию авиационных и морских ударов по стратегическим объектам группировки. Это стало ответом на многочисленные атаки хуситов на международные судоходные маршруты в Красном море, которые угрожали глобальной торговле.
Хуситы угрожают ответом на удары США по Йемену: детали заявления16.03.25, 05:19 • 55166 просмотров