Трамп обвинил Иран в поддержке хуситов и пригрозил жестким ответом. Об этом сообщает президент США Дональд Трамп, передает УНН.

Детали

Президент США Дональд Трамп написал довольно резкое заявление по ситуации на Ближнем Востоке, возложив полную ответственность за действия хуситов на Иран. По его мнению, именно Тегеран обеспечивает группировку оружием, финансами и разведданными, контролируя каждый их шаг.

Трамп подчеркнул, что любая дальнейшая агрессия со стороны хуситов будет рассматриваться как непосредственная атака Ирана, а ответ на нее будет мощным и может не ограничиться только этим конфликтом.

Любая следующая атака или возмездие "хуситов" будет встречена большой силой, и нет гарантии, что эта сила остановится на этом. Иран стал "невинной жертвой" террористов, над которыми они потеряли контроль, но они не потеряли контроль. Они диктуют каждый шаг, давая им оружие, деньги и высокотехнологичное военное оборудование и даже, так называемую, "разведку". С этого момента каждый выстрел хуситов будет рассматриваться как выстрел из оружия и руководства Ирана. Следовательно, Иран будет нести ответственность и понесет последствия, и эти последствия будут ужасными