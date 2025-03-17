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Україна відкрита для послаблення санкцій проти росії в межах мирної угоди - Politico

Київ • УНН

 • 101418 перегляди

Західні санкції проти росії можуть бути скасовані, якщо це допоможе забезпечити безпеку та справедливість для України. Про це заявив Владислав Власюк.

Україна відкрита для послаблення санкцій проти росії в межах мирної угоди - Politico

Західні санкції проти росії можуть зрештою бути скасовані, якщо це допоможе забезпечити безпеку та справедливість для України, сказав Politico Уповноважений Президента з питань санкційної політики Владислав Власюк, пише УНН.

Деталі

Владислав Власюк заявив в інтерв’ю, що повернення до того, що країни так чи інакше ведуть бізнес з росією, є просто "питанням часу", але має відбутися за відповідних умов.

Економічні обмеження, ембарго та заборони на імпорт російських енергоресурсів, за його словами, "мають свої власні цілі, які можуть підштовхнути росію припинити її агресію та змусити їх укласти угоду про тривалий мир", а не бути просто "покаранням будь-якого роду".

Наразі, зазначив топ-посадовець, "передчасно говорити про те, зняття яких саме санкцій має бути частиною будь-яких угод". "Ми просто хочемо в цей момент переконатися, що спочатку росія зробить значні кроки в цьому напрямку, а потім виникне будь-яка дискусія про зняття санкцій", - сказав Власюк.

"Ми вже бачили, що росіяни намагаються поставити деякі питання [про те], чи ці санкції мають бути скасовані, принаймні деякі з них, що дає нам краще зрозуміти, які санкції є найболючішими, - продовжив Власюк. - Завжди добре знати, що є найболючішим, і ми повинні використовувати цей важіль з розумом".

За словами Власюка, у межах будь-якої тривалої угоди - яка мала б забезпечити гарантії безпеки для України - Київ домагатиметься "справедливості для нашого народу", імовірно, включно з "компенсацією для українців", враховуючи масштаби жертв, яких вони зазнали.

Як вказано, Власюк також підняв питання про перспективи укладення європейськими країнами нових угод щодо купівлі російської нафти та газу, якщо і коли війна нарешті закінчиться.

"росія має великий потенціал, особливо енергетичні ресурси, і було б, мабуть, дурістю не спробувати його використати, - сказав він. - Можливо, ні, і, сподіваюся, ні в тій же мірі - сподіваюся, ніколи не опиняться в положенні повної залежності від будь-якої російської енергії".

"Але якщо росія в якийсь момент повернеться до більш-менш нормальної політики щодо своїх партнерів і сусідів, головне, я не думаю, що вони повинні бути виключені з конкурентних ринків", - зазначив Власюк.

Рютте: щоб переконатися, що росія сприйняла переговори серйозно, тиск на них має продовжуватися14.03.25, 14:59 • 12994 перегляди

Таку заяву він зробив на тлі того, як президент США Дональд Трамп активізує двосторонні переговори з москвою, намагаючись припинити війну.

Юлія Шрамко

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