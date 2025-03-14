Рютте: щоб переконатися, що росія сприйняла переговори серйозно, тиск на них має продовжуватися

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що відносини з росією врешті повинні бути нормалізовані, коли припиняться бойові дії в Україні, але цього ще не досягнуто і "ми повинні продовжувати тиск на них, щоб переконатися, що росія сприйняла переговори серйозно", про що він сказав в інтерв'ю Bloomberg, пише УНН.

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"Це нормально, якби війна якимось чином припинилася для Європи, крок за кроком, а також для США, крок за кроком, щоб відновити нормальні відносини з росією, - сказав Рютте в інтерв’ю Bloomberg. - Але ми ще абсолютно не там".

"Ми повинні продовжувати тиск на них, щоб переконатися, що вони готові серйозно брати участь у переговорах з американською адміністрацією і, звичайно, з українцями", - сказав Рютте про поточні переговори.

Рютте зустрівся з Трампом у четвер у Білому домі, де вони обговорили потенційне припинення вогню в Україні за посередництва США. Європа здебільшого була відсторонена від переговорів, і цей факт викликав гнів у багатьох лідерів на континенті.

Доповнення

Найбільшим завданням Рютте, як зазначає видання, є збереження участі США в НАТО на тлі загального рефрену Трампа про те, що союзники користуються Вашингтоном, не витрачаючи достатньо коштів на оборону. Раніше Трамп погрожував виходом США з військового альянсу.

Рютте, пише видання, "балансує на межі" між США - найважливішим членом НАТО - та Європою, яка має справу з дедалі агресивнішою росією.

Хороші робочі відносини Рютте з Трампом вважалися однією з його сильних сторін, коли він вступив на цю посаду. Він був одним із перших іноземних лідерів, хто привітав Трампа з переобранням, і одним із перших, хто відвідав його в Мар-а-Лаго в листопаді. Ці двоє чоловіків налагодили хороші робочі відносини під час першого мандата Трампа, коли Рютте був прем’єр-міністром Нідерландів. Після того, як прийшов на посаду в НАТО, Рютте зробив збільшення інвестицій у оборону та збільшення витрат одним із своїх головних повідомлень, що добре резонує з Трампом, пише видання.

На наступному саміті в червні НАТО намагатиметься підвищити цільові витрати своїх членів на оборону щонайменше до 3%. Трамп вимагав від союзників витрачати 5% - ціль, яку багато хто вважає нереальною, і якої не досягають навіть США.