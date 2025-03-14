Рютте: чтобы убедиться, что россия восприняла переговоры серьезно, давление на нее должно продолжаться

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что отношения с россией в конечном итоге должны быть нормализованы, когда прекратятся боевые действия в Украине, но этого еще не достигнуто и "мы должны продолжать давление на них, чтобы убедиться, что россия восприняла переговоры серьезно", о чем он сказал в интервью Bloomberg, пишет УНН.

Детали

"Это нормально, если бы война каким-то образом прекратилась для Европы, шаг за шагом, а также для США, шаг за шагом, чтобы восстановить нормальные отношения с россией, - сказал Рютте в интервью Bloomberg. - Но мы еще абсолютно не там".

"Мы должны продолжать давление на них, чтобы убедиться, что они готовы серьезно участвовать в переговорах с американской администрацией и, конечно, с украинцами", - сказал Рютте о текущих переговорах.

Рютте встретился с Трампом в четверг в Белом доме, где они обсудили потенциальное прекращение огня в Украине при посредничестве США. Европа по большей части была отстранена от переговоров, и этот факт вызвал гнев у многих лидеров на континенте.

Дополнение

Самой большой задачей Рютте, как отмечает издание, является сохранение участия США в НАТО на фоне общего рефрена Трампа о том, что союзники пользуются Вашингтоном, не тратя достаточно средств на оборону. Ранее Трамп угрожал выходом США из военного альянса.

Рютте, пишет издание, "балансирует на грани" между США - самым важным членом НАТО - и Европой, которая имеет дело с все более агрессивной россией.

Хорошие рабочие отношения Рютте с Трампом считались одной из его сильных сторон, когда он вступил в эту должность. Он был одним из первых иностранных лидеров, кто поздравил Трампа с переизбранием, и одним из первых, кто посетил его в Мар-а-Лаго в ноябре. Эти двое мужчин наладили хорошие рабочие отношения во время первого мандата Трампа, когда Рютте был премьер-министром Нидерландов. После того, как пришел на должность в НАТО, Рютте сделал увеличение инвестиций в оборону и увеличение расходов одним из своих главных сообщений, что хорошо резонирует с Трампом, пишет издание.

На следующем саммите в июне НАТО будет пытаться повысить целевые расходы своих членов на оборону как минимум до 3%. Трамп требовал от союзников тратить 5% - цель, которую многие считают нереальной, и которой не достигают даже США.