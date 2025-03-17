Украина открыта для ослабления санкций против россии в рамках мирного соглашения - Politico

$41.340.03
45.851.22
ukenru
У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский
18:51 • 16769 просмотра

У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский

18:32 • 31368 просмотра

На следующей неделе юристы представят Зеленскому украинский драфт соглашения с США

Эксклюзив
4 апреля, 13:24 • 66171 просмотра

В Украине таможенная политика Трампа скажется на ценах на товары с иностранными комплектующими – эксперт

Эксклюзив
4 апреля, 13:12 • 215632 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру

4 апреля, 10:10 • 123754 просмотра

Повышение тарифов на электроэнергию и газ не стоит на повестке дня - Минэнерго

Эксклюзив
4 апреля, 06:27 • 392645 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление

4 апреля, 05:56 • 311495 просмотра

Как разнообразить Пасхальный стол: 5 десертов, которые стоит приготовить

3 апреля, 19:36 • 213943 просмотра

НАБУгейт. Адвокаты обвиняют НАБУ в прослушивании, НАБУ — в “сборе постановлений”: кто нарушил закон

Эксклюзив
3 апреля, 15:18 • 244315 просмотра

"Это не о давлении на аптеки, это о честных правилах игры для всех участников рынка": нардеп Кузьминых о новом регулировании фармрынка

Эксклюзив
3 апреля, 13:51 • 255172 просмотра

Цена на аренду квартир в Киеве превысила довоенный уровень: чего ждать дальше

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+11°
2.2м/с
62%
Популярные новости

Прекращение огня было нарушено несколько раз - Рубио

4 апреля, 13:26 • 23721 просмотра

Яйца в США перед Пасхой так подорожали, что американцы красят картофель

4 апреля, 13:48 • 46483 просмотра

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 133158 просмотра

Российская армия атаковала Кривой Рог: что известно

4 апреля, 15:59 • 15698 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

17:58 • 15055 просмотра
публикации

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 133199 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру
Эксклюзив

4 апреля, 13:12 • 215632 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление
Эксклюзив

4 апреля, 06:27 • 392645 просмотра

Месяц, как запрещен маркетинг в фарм-отрасли: кто заработал на этом миллионы

4 апреля, 06:14 • 254860 просмотра

Как разнообразить Пасхальный стол: 5 десертов, которые стоит приготовить

4 апреля, 05:56 • 311495 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Владимир Зеленский

Дональд Трамп

Марко Рубио

Андрей Ермак

Реджеп Тайип Эрдоган

Актуальные места

Украина

Кривой Рог

Соединенные Штаты

Великобритания

Киев

Реклама
УНН Lite

Большой трейлер "Супермена": автор франшизы показал команду роботов-помощников героя

19:44 • 3592 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

17:58 • 15086 просмотра

Яйца в США перед Пасхой так подорожали, что американцы красят картофель

4 апреля, 13:48 • 46519 просмотра

Сериал "Рассказ служанки" получит продолжение: съемки начнутся в ближайшее время

4 апреля, 10:29 • 72290 просмотра

Полный черепов и других спецэффектов - первый взгляд на фильм "Хищник: Пустоши"

4 апреля, 10:08 • 57357 просмотра
Актуальное

9К720 Искандер

Instagram

ТикТок

Facebook

Туполев Ту-22М

Украина открыта для ослабления санкций против россии в рамках мирного соглашения - Politico

Киев • УНН

 • 101417 просмотра

Западные санкции против россии могут быть отменены, если это поможет обеспечить безопасность и справедливость для Украины. Об этом заявил Владислав Власюк.

Украина открыта для ослабления санкций против россии в рамках мирного соглашения - Politico

Западные санкции против россии могут в конечном итоге быть отменены, если это поможет обеспечить безопасность и справедливость для Украины, сказал Politico Уполномоченный Президента по вопросам санкционной политики Владислав Власюк, пишет УНН.

Детали

Владислав Власюк заявил в интервью, что возвращение к тому, что страны так или иначе ведут бизнес с россией, это просто "вопрос времени", но должно произойти при соответствующих условиях.

Экономические ограничения, эмбарго и запреты на импорт российских энергоресурсов, по его словам, "имеют свои собственные цели, которые могут подтолкнуть россию прекратить ее агрессию и заставить их заключить соглашение о длительном мире", а не быть просто "наказанием какого-либо рода".

Пока, отметил топ-чиновник, "преждевременно говорить о том, снятие каких именно санкций должно быть частью каких-либо соглашений". "Мы просто хотим в этот момент убедиться, что сначала россия сделает значительные шаги в этом направлении, а затем возникнет какая-либо дискуссия о снятии санкций", - сказал Власюк.

"Мы уже видели, что россияне пытаются поставить некоторые вопросы [о том], должны ли эти санкции быть отменены, по крайней мере некоторые из них, что дает нам лучше понять, какие санкции являются самыми болезненными, - продолжил Власюк. - Всегда хорошо знать, что является самым болезненным, и мы должны использовать этот рычаг с умом".

По словам Власюка, в рамках любого длительного соглашения - которое должно обеспечить гарантии безопасности для Украины - Киев будет добиваться "справедливости для нашего народа", вероятно, включая "компенсацию для украинцев", учитывая масштабы жертв, которые они понесли.

Как указано, Власюк также поднял вопрос о перспективах заключения европейскими странами новых соглашений о покупке российской нефти и газа, если и когда война наконец закончится.

"У россии большой потенциал, особенно энергетические ресурсы, и было бы, пожалуй, глупостью не попытаться его использовать, - сказал он. - Возможно, нет, и, надеюсь, не в той же степени - надеюсь, никогда не окажутся в положении полной зависимости от какой-либо российской энергии".

"Но если россия в какой-то момент вернется к более или менее нормальной политике в отношении своих партнеров и соседей, главное, я не думаю, что они должны быть исключены из конкурентных рынков", - отметил Власюк.

Рютте: чтобы убедиться, что россия восприняла переговоры серьезно, давление на нее должно продолжаться14.03.25, 14:59 • 12993 просмотра

Такое заявление он сделал на фоне того, как президент США Дональд Трамп активизирует двусторонние переговоры с москвой, пытаясь прекратить войну.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Войнаполитика
Дональд Трамп
Украина
Brent
$66.30
Bitcoin
$84,167.70
S&P 500
$5,096.39
Tesla
$240.21
Газ TTF
$36.40
Золото
$3,057.44
Ethereum
$1,817.77