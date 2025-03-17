Украина открыта для ослабления санкций против россии в рамках мирного соглашения - Politico

Западные санкции против россии могут в конечном итоге быть отменены, если это поможет обеспечить безопасность и справедливость для Украины, сказал Politico Уполномоченный Президента по вопросам санкционной политики Владислав Власюк, пишет УНН.

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Владислав Власюк заявил в интервью, что возвращение к тому, что страны так или иначе ведут бизнес с россией, это просто "вопрос времени", но должно произойти при соответствующих условиях.



Экономические ограничения, эмбарго и запреты на импорт российских энергоресурсов, по его словам, "имеют свои собственные цели, которые могут подтолкнуть россию прекратить ее агрессию и заставить их заключить соглашение о длительном мире", а не быть просто "наказанием какого-либо рода".

Пока, отметил топ-чиновник, "преждевременно говорить о том, снятие каких именно санкций должно быть частью каких-либо соглашений". "Мы просто хотим в этот момент убедиться, что сначала россия сделает значительные шаги в этом направлении, а затем возникнет какая-либо дискуссия о снятии санкций", - сказал Власюк.

"Мы уже видели, что россияне пытаются поставить некоторые вопросы [о том], должны ли эти санкции быть отменены, по крайней мере некоторые из них, что дает нам лучше понять, какие санкции являются самыми болезненными, - продолжил Власюк. - Всегда хорошо знать, что является самым болезненным, и мы должны использовать этот рычаг с умом".

По словам Власюка, в рамках любого длительного соглашения - которое должно обеспечить гарантии безопасности для Украины - Киев будет добиваться "справедливости для нашего народа", вероятно, включая "компенсацию для украинцев", учитывая масштабы жертв, которые они понесли.

Как указано, Власюк также поднял вопрос о перспективах заключения европейскими странами новых соглашений о покупке российской нефти и газа, если и когда война наконец закончится.

"У россии большой потенциал, особенно энергетические ресурсы, и было бы, пожалуй, глупостью не попытаться его использовать, - сказал он. - Возможно, нет, и, надеюсь, не в той же степени - надеюсь, никогда не окажутся в положении полной зависимости от какой-либо российской энергии".

"Но если россия в какой-то момент вернется к более или менее нормальной политике в отношении своих партнеров и соседей, главное, я не думаю, что они должны быть исключены из конкурентных рынков", - отметил Власюк.

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Такое заявление он сделал на фоне того, как президент США Дональд Трамп активизирует двусторонние переговоры с москвой, пытаясь прекратить войну.