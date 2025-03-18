Цены на нефть выросли на фоне нестабильности на Ближнем Востоке и планов Китая

Цены на нефть немного выросли во вторник, чему способствовала нестабильность на Ближнем Востоке, а также планы стимулирования и данные Китая, хотя опасения по поводу глобального роста, пошлины США и переговоры о прекращении огня между россией и Украиной сдерживали рост, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 17 центов, или 0,2%, до $71,24 за баррель до 03:50 по Гринвичу, тогда как фьючерсы на американскую нефть марки West Texas Intermediate выросли на 14 центов, или 0,2%, за $67,7.

"Наряду с ударами США по хуситам в Йемене, несколько факторов оказали поддержку рынку", - заявили аналитики ING в записке.

"Китай представил планы по оживлению потребления, тогда как рост розничных продаж и инвестиций в основной капитал в Китае оказался сильнее, чем ожидалось", - говорится в записке.

Государственный совет Китая представил в воскресенье специальный план действий по стимулированию внутреннего потребления, включающий такие меры, как повышение доходов и предоставление субсидий на уход за детьми.

В понедельник экономические данные Китая, показывающие, что рост розничных продаж ускорился в январе-феврале, также дали инвесторам основания для оптимизма, хотя объем производства на заводах упал, а уровень безработицы в городах достиг самого высокого уровня за два года.

Объемы перевалки сырой нефти в Китае, крупнейшем в мире импортере сырой нефти, выросли на 2,1% в январе и феврале по сравнению с прошлым годом, чему способствовал новый нефтеперерабатывающий завод и поездки в отпуск, как показали официальные данные в понедельник.

Цены также получили поддержку от клятвы президента США Дональда Трампа продолжить наступление США на йеменских хуситов, если они не прекратят атаки на корабли в Красном море.

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Что касается израильско-палестинского конфликта, то, по словам палестинских органов здравоохранения, в результате израильских авиаударов в секторе Газа погибло не менее 200 человек, на фоне того, как атаки во вторник завершили многонедельное противостояние по поводу продолжения прекращения огня, которое остановило боевые действия в январе.

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Подчеркивая обеспокоенность по поводу спроса, ключевого риска снижения цен на нефть, ОЭСР заявила в понедельник, что пошлины Трампа приведут к снижению роста в Соединенных Штатах, Канаде и Мексике, что будет оказывать давление на мировой спрос на энергоносители.

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"С ростом мирового предложения и пошлинами и торговыми войнами, которые должны ударить по мировому спросу, мы по-прежнему считаем, что цены пойдут вниз и в конце концов достигнут середины 60 долларов", - сказал Роберт Ренни, глава отдела сырьевых товаров и углеродной стратегии Westpac.

В дополнение к мировому предложению государственная компания Венесуэлы PDVSA разработала три операционных сценария, указывающих на то, что она планирует продолжить добычу и экспорт нефти со своего совместного предприятия с Chevron после окончания срока действия лицензии американской крупной компании в следующем месяце, согласно документу компании, с которым Reuters ознакомился в понедельник.

В центре внимания также были переговоры между Трампом и российским диктатором владимиром путиным во вторник о прекращении войны в Украине.

Рынки считают, что потенциальные мирные переговоры будут включать смягчение санкций против россии и возвращение ее поставок сырой нефти на мировые рынки, что будет оказывать давление на цены.

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