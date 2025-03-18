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Крупнейший нефтепереработчик Турции Tüpraş ограничил закупку российской нефти, ища альтернативы в Бразилии

Киев • УНН

 • 15268 просмотра

Крупнейший нефтепереработчик Турции Tüpraş уменьшил импорт российской нефти, заменяя его поставками из других стран, в частности из Бразилии. Доля российской нефти в импорте упала с 50% до 19%.

Крупнейший нефтепереработчик Турции Tüpraş ограничил закупку российской нефти, ища альтернативы в Бразилии

Вместо российских баррелей Tüpraş сейчас импортирует нефть от новых поставщиков. Передает УНН со ссылкой на Вloomberg.

Турция отказывается от российской нефти, пишет издание, ссылаясь на данные, согласно которым, объединенная четырьмя нефтеперерабатывающими заводами  компания Tüpraş теперь импортирует нефть от новых поставщиков, включая Бразилию.

Турция демонстрирует признаки диверсификации в поставках сырой нефти:

Из примерно 650 000 баррелей сырой нефти в день, которую Турция импортировала в этом месяце, только 19% приходится на россию

- согласно данным, собранным Bloomberg от аналитической компании Vortexa Ltd.

Это меньше по сравнению с долей более 50% за весь прошлый год.

Напомним

США усилили санкции против нефтяной отрасли Ирана и ограничили оплату энергоносителей из рф. 

Нефтяные котировки поддержали удары США по хуситам в Йемене и планы Китая по стимулированию потребления. Опасения по поводу глобального спроса и переговоры между США и россией сдерживали рост.

Украина готова ратифицировать соглашение о свободной торговле с Турцией - Зеленский13.03.25, 18:28 • 20694 просмотра

Игорь Тележников

Игорь Тележников

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