У Туреччині нова хвиля затримань в рамках операції проти міської адміністрації Стамбула

Критики розглядають ці провадження як частину систематичної кампанії проти головної опозиційної партії Туреччини CHP.

Передає УНН із посиланням на Еuronews.

Деталі

У Туреччині тривають розслідування щодо діяльності Стамбульської мерії (IMM). Головна прокуратура Стамбула видала ордери на арешт 25 осіб, звинувачених у "фальсифікації" тендерів на Стамбульській асфальтовій фабриці промисловості та торгівлі (ISFALT) та Генеральному управлінні Стамбульського електричного трамвая та тунелю (IETT).

Арешти відбулися в Стамбулі, Анталії, Чанаккале, Трабзоні, Бурсі та Гіресуні, передають ЗМІ.

Згідно зі звітом, розслідування ґрунтується на свідченнях колишнього підозрюваного. Критики вважають ці провадження частиною систематичної кампанії проти головної опозиційної партії країни.

Довідка

Операції, спрямовані проти Стамбульського столичного муніципалітету (IMM), розпочалися із затримання мера IMM Екрема Імамоглу 19 березня.

В рамках розслідування корупції в Стамбульському муніципалітеті, наразі заарештовано 97 осіб

Також, щодо 206 осіб, затриманих у рамках розслідування, були застосовані заходи судового контролю.

Також вражає кількість тих, хто скористався ефективними положеннями про каяття.

Загалом 73 підозрюваних, 41 з яких заарештований, звернулися до прокуратури і дали свідчення в рамках положень про ефективне каяття.

Найбільша опозиційна партія Туреччини, CHP, протягом місяців перебуває під зростаючим тиском. Ці арешти є частиною серії аналогічних заходів проти політиків CHP. У березні арешт та звільнення мера Стамбула Екрема Імамоглу спричинили загальнонаціональні протести. Щонайменше 16 мерів, які належать до партії, перебувають під вартою.

Нагадаємо

УНН передавав, що головна опозиційна партія Туреччини CHP здобула великі перемоги в Стамбулі та Анкарі, завдавши значного удару по правлячій партії президента Ердогана AKP на місцевих виборах.

Президент Туреччини заявив, що CHP спровокувала насильство під час протестів через арешт мера Стамбула.

Мера Стамбула Екрема Імамоглу засудили до 1 року 8 місяців ув'язнення за образу прокурора.