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Опозиційного до Ердогана мера Стамбула засудили до майже двох років позбавлення волі - ЗМІ

Київ • УНН

 • 376 перегляди

Мера Стамбула Екрема Імамоглу засудили до 1 року 8 місяців ув'язнення за образу прокурора. Імамоглу є членом опозиційної партії та вважається загрозою для чинного президента Ердогана.

Опозиційного до Ердогана мера Стамбула засудили до майже двох років позбавлення волі - ЗМІ

У Туреччині суд засудив мера Стамбула Екрема Імамоглу до одного року та восьми місяців позбавлення волі за звинуваченням у погрозах та образі прокурора. Мер знаходиться в опозиції до чинного президента Реджепа Таїпа Ердогана, пише УНН з посиланням на Bloomberg.

Деталі

Суд виправдав Імамоглу за окремим звинуваченням у підбурюванні інших осіб до нападів на прокурора, йдеться у повідомленні.

Як йдеться у публікації, Імамоглу є найгучнішою мішенню в судових репресіях проти турецької опозиції, які посилилися в останні місяці. Йому висунуто кілька обвинувачень, починаючи від корупції і закінчуючи образою посадовців.

До арешту в березні Імамоглу вважався реальною загрозою для Ердогана. На початку минулого року 55-річний політик, член головної опозиційної Республіканської народної партії (CHP), поширив свій контроль над найбільшим містом Туреччини після перемоги над кандидатом, якого підтримував президент.

Доповнення

У Туреччині затримано трьох мерів від опозиційної Республіканської народної партії за звинуваченнями в організованій злочинності, хабарництві та зловживанні службовим становищем. Серед затриманих мери Адіяману, Адани та Анталії.

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган виголосить "історичну промову" щодо процесу "Туреччина, вільна від терору". Заява стосуватиметься боротьби з тероризмом та очікуваного складання зброї терористичними угрупованнями.

Павло Зінченко

Павло Зінченко

ПолітикаНовини Світу
Екрем Імамоглу
Bloomberg
Стамбул
Реджеп Тайїп Ердоган
Туреччина
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