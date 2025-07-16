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Оппозиционного к Эрдогану мэра Стамбула приговорили почти к двум годам лишения свободы - СМИ

Киев • УНН

 • 336 просмотра

Мэра Стамбула Экрема Имамоглу приговорили к 1 году 8 месяцам заключения за оскорбление прокурора. Имамоглу является членом оппозиционной партии и считается угрозой для действующего президента Эрдогана.

Оппозиционного к Эрдогану мэра Стамбула приговорили почти к двум годам лишения свободы - СМИ

В Турции суд приговорил мэра Стамбула Экрема Имамоглу к одному году и восьми месяцам лишения свободы по обвинению в угрозах и оскорблении прокурора. Мэр находится в оппозиции к действующему президенту Реджепу Тайипу Эрдогану, пишет УНН со ссылкой на Bloomberg.

Детали

Суд оправдал Имамоглу по отдельному обвинению в подстрекательстве других лиц к нападениям на прокурора, говорится в сообщении.

Как говорится в публикации, Имамоглу является самой громкой мишенью в судебных репрессиях против турецкой оппозиции, которые усилились в последние месяцы. Ему предъявлено несколько обвинений, начиная от коррупции и заканчивая оскорблением должностных лиц.

До ареста в марте Имамоглу считался реальной угрозой для Эрдогана. В начале прошлого года 55-летний политик, член главной оппозиционной Республиканской народной партии (CHP), распространил свой контроль над крупнейшим городом Турции после победы над кандидатом, которого поддерживал президент.

Дополнение

В Турции задержаны трое мэров от оппозиционной Республиканской народной партии по обвинениям в организованной преступности, взяточничестве и злоупотреблении служебным положением. Среди задержанных мэры Адыямана, Аданы и Анталии.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган произнесет "историческую речь" относительно процесса "Турция, свободная от террора". Заявление будет касаться борьбы с терроризмом и ожидаемого сложения оружия террористическими группировками.

Павел Зинченко

Павел Зинченко

политикаНовости Мира
Экрем Имамоглу
Bloomberg L.P.
Стамбул
Реджеп Тайип Эрдоган
Турция
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