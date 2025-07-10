Ердоган виголосить "історичну промову" про звільнення Туреччини від терору

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган у суботу вранці виголосить "історичну промову". Про це повідомив речник правлячої Партії справедливості та розвитку Омер Челік, повідомляє УНН із посиланням на Haberler.

Деталі

Він зазначив, що заява Ердогана стосуватиметься так званого процесу "Туреччина, вільна від терору".

Держава застосувала багато методів у боротьбі з тероризмом. Наразі всі сили безпеки виконують свої обов’язки, але обставини призвели до ситуації, коли терористична організація може скласти зброю. Зовнішні сили використовують терористичні організації в нашому регіоні - сказав Челік.

Він додав, що "процес просувається так, як ми й передбачали, і ми очікуємо, що це станеться протягом кількох днів".

Нагадаємо

Днями у Туреччині було затримано трьох мерів від опозиційної Республіканської народної партії за звинуваченнями в організованій злочинності, хабарництві та зловживанні службовим становищем. Серед затриманих мери Адіяману, Адани та Анталії.

Президент Туреччини Ердоган засудив атаки Ізраїлю по об’єктах в Ірані