Эрдоган произнесет «историческую речь» об освобождении Турции от террора

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в субботу утром произнесет «историческую речь». Об этом сообщил представитель правящей Партии справедливости и развития Омер Челик, передает УНН со ссылкой на Haberler.

Подробности

Он отметил, что заявление Эрдогана будет касаться так называемого процесса «Турция, свободная от террора».

Государство применило много методов в борьбе с терроризмом. Сейчас все силы безопасности выполняют свои обязанности, но обстоятельства привели к ситуации, когда террористическая организация может сложить оружие. Внешние силы используют террористические организации в нашем регионе - сказал Челик.

Он добавил, что «процесс продвигается так, как мы и предполагали, и мы ожидаем, что это произойдет в течение нескольких дней».

Напомним

На днях в Турции были задержаны трое мэров от оппозиционной Республиканской народной партии по обвинениям в организованной преступности, взяточничестве и злоупотреблении служебным положением. Среди задержанных мэры Адыямана, Аданы и Анталии.

Президент Турции Эрдоган осудил атаки Израиля по объектам в Иране