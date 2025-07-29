В Турции новая волна задержаний в рамках операции против городской администрации Стамбула

В Турции продолжаются расследования деятельности Стамбульской мэрии, в рамках которых задержаны 25 человек по обвинениям в фальсификации тендеров. Десятки человек были задержаны в ходе операций, проведенных в Стамбуле, Анталии, Чанаккале, Трабзоне, Бурсе и Гиресуне.