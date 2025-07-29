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В Турции новая волна задержаний в рамках операции против городской администрации Стамбула

Киев • УНН

 • 4621 просмотра

В Турции продолжаются расследования деятельности Стамбульской мэрии, в рамках которых задержаны 25 человек по обвинениям в фальсификации тендеров. Десятки человек были задержаны в ходе операций, проведенных в Стамбуле, Анталии, Чанаккале, Трабзоне, Бурсе и Гиресуне.

В Турции новая волна задержаний в рамках операции против городской администрации Стамбула

Критики рассматривают эти производства как часть систематической кампании против главной оппозиционной партии Турции CHP.

Передает УНН со ссылкой на Euronews.

Детали

В Турции продолжаются расследования деятельности Стамбульской мэрии (IMM). Главная прокуратура Стамбула выдала ордера на арест 25 человек, обвиняемых в "фальсификации" тендеров на Стамбульской асфальтовой фабрике промышленности и торговли (ISFALT) и Генеральном управлении Стамбульского электрического трамвая и тоннеля (IETT).

Аресты произошли в Стамбуле, Анталии, Чанаккале, Трабзоне, Бурсе и Гиресуне, передают СМИ.

Согласно отчету, расследование основывается на показаниях бывшего подозреваемого. Критики считают эти производства частью систематической кампании против главной оппозиционной партии страны.

Справка

Операции, направленные против Стамбульского столичного муниципалитета (IMM), начались с задержания мэра IMM Экрема Имамоглу 19 марта.

В рамках расследования коррупции в Стамбульском муниципалитете, на данный момент арестовано 97 человек

Также, в отношении 206 человек, задержанных в рамках расследования, были применены меры судебного контроля.

Также поражает количество тех, кто воспользовался эффективными положениями о раскаянии.

Всего 73 подозреваемых, 41 из которых арестован, обратились в прокуратуру и дали показания в рамках положений об эффективном раскаянии.

Крупнейшая оппозиционная партия Турции, CHP, в течение месяцев находится под растущим давлением. Эти аресты являются частью серии аналогичных мер против политиков CHP. В марте арест и освобождение мэра Стамбула Экрема Имамоглу вызвали общенациональные протесты. По меньшей мере 16 мэров, принадлежащих к партии, находятся под стражей.

Напомним

УНН передавал, что главная оппозиционная партия Турции CHP одержала крупные победы в Стамбуле и Анкаре, нанеся значительный удар по правящей партии президента Эрдогана AKP на местных выборах.

Президент Турции заявил, что CHP спровоцировала насилие во время протестов из-за ареста мэра Стамбула.

Мэра Стамбула Экрема Имамоглу приговорили к 1 году 8 месяцам заключения за оскорбление прокурора.

Игорь Тележников

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