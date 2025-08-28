В Турции арестованы топ-менеджеры оборонного конгломерата за шпионаж

$41.320.08
47.880.39
ukenru
Эксклюзив
07:27 • 17003 просмотра
Минобороны о ПВО Украины: это направление не достигло максимальной эффективности
06:36 • 34106 просмотра
563 из 598 дронов и 26 из 31 российской ракеты обезврежены над Украиной, в том числе один из двух «Кинжалов»
04:08 • 39269 просмотра
Россия нанесла удар по подвижному составу «Укрзализныци»: ряд поездов следует по измененному маршруту
27 августа, 17:11 • 73074 просмотра
Ольга Стефанишина стала новым послом Украины в США
Эксклюзив
27 августа, 16:10 • 52235 просмотра
Популярного Instagram-блогера оштрафовали на 4,8 млн грн за незаконную рекламу онлайн-казино: юрист прокомментировал
Эксклюзив
27 августа, 15:38 • 68305 просмотра
"Приглашаем к себе российского агента": военный обозреватель о скандальном решении Госавиаслужбы по вертолетам Ми-8
27 августа, 12:47 • 174925 просмотра
Уход за автомобилем осенью: что нужно знать
27 августа, 12:29 • 89386 просмотра
В Украине разрешили выезжать за границу мужчинам до 22 лет включительно - постановление правительства
27 августа, 12:09 • 54499 просмотра
Украина готовится к осеннему всплеску COVID-19: прогнозируют ли в Минздраве локдаун
27 августа, 11:13 • 67317 просмотра
В Харьковской области у рф нет успехов для продвижения вглубь Украины - Демченко
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+23°
1м/с
56%
754мм
Популярные новости
Массированная атака РФ на Киев: четверо погибших, десятки раненых, среди них дети, многочисленные пожары и разрушения28 августа, 00:34 • 50445 просмотра
Неизвестные дроны атаковали российские НПЗ: что известноVideo28 августа, 01:25 • 42657 просмотра
В центре Киева повреждены торговый центр и ЖК "Новая Англия" в результате российской атаки: детали28 августа, 03:16 • 25815 просмотра
Ночная атака рф на Киев унесла жизни 10 человек - КГВАPhoto06:40 • 23409 просмотра
Атака РФ на Киев: на данный момент известно о 14 погибших и 38 раненых - КГВАPhotoVideo08:54 • 11213 просмотра
публикации
Украинский авиапром: потенциал лидерства, испытания на прочность и поиск новых инструментов поддержки27 августа, 15:18 • 95515 просмотра
Право на бизнес в Украине больше не защищено? НБУ может разрушить любой банк, а наказания не будет27 августа, 15:01 • 97441 просмотра
Уход за автомобилем осенью: что нужно знать27 августа, 12:47 • 174927 просмотра
Как без стресса вернуться к работе после отпуска: 7 проверенных советов27 августа, 07:35 • 162049 просмотра
Президенту направлены на подпись законы о Defence City: откроются ли новые перспективы для украинской оборонной промышленности и авиации?
Эксклюзив
26 августа, 17:12 • 101550 просмотра
Актуальные люди
Виталий Кличко
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Уоррен Баффет
Билл Гейтс
Актуальные места
Украина
Государственная граница Украины
Соединённые Штаты
Винницкая область
Дарницкий район
Реклама
УНН Lite
У берегов Коста-Рики рыбаки поймали акулу с уникальным окрасомPhoto27 августа, 15:52 • 67321 просмотра
Старший сын Майкла Джексона Принс объявил о помолвке после восьми лет отношений27 августа, 12:36 • 100271 просмотра
Капсулу времени принцессы Дианы открыли в Лондоне: внутри был диск Кайли Миноуг и карманный телевизорPhoto27 августа, 09:48 • 103396 просмотра
Фанаты в восторге от новости о помолвке Тейлор Свифт и Трэвиса Келси27 августа, 09:12 • 100353 просмотра
Жена Брюса Уиллиса рассказала о «самом сложном решении», которое ей пришлось принять в отношении мужа27 августа, 08:14 • 133557 просмотра
Актуальное
Х-47М2 "Кинжал"
Шахед-136
Х-101
Нью-Йорк Таймс
ЧатГПТ

В Турции арестованы топ-менеджеры оборонного конгломерата за шпионаж

Киев • УНН

 • 1108 просмотра

Владелец и гендиректор Assan Group задержаны в Турции по подозрению в военном шпионаже и связях с FETÖ. 10 компаний группы переданы под доверительное управление.

В Турции арестованы топ-менеджеры оборонного конгломерата за шпионаж
ASSAN Group Savunma Genel Müdürü Gürcan Okumuş

Руководители оружейной компании Assan Group арестованы в Турции в рамках расследования дела о военном шпионаже.

В ходе недавних расследований дела, известного как "военный шпионаж", было установлено, что владелец ASSAN Group имел связи с FETÖ и занимался военной шпионской деятельностью.

Передает УНН со ссылкой на Anadolu Ajansı и Reuters.

Турецкие власти задержали владельца и генерального менеджера Assan Group, оборонно-строительного конгломерата, в рамках расследования военного шпионажа. Об этом сообщила прокуратура Стамбула поздно в среду.

Прокуратура заявила, что двух мужчин, которых идентифицировали как владельца компании Эмина Онера и генерального менеджера Гюрджана Окумуса, задержали по подозрению в военном шпионаже и членстве в FETÖ, сети священнослужителя Фетхуллаха Гюлена, проживающего в США и которого Анкара обвиняет в организации попытки государственного переворота 2016 года.

В Турции новая волна задержаний в рамках операции против городской администрации Стамбула29.07.25, 14:53 • 5053 просмотра

Согласно официальному заявлению, в домах и офисах фигурантов продолжались обыски. Кроме того, 10 компаний, работающих под эгидой Assan Group, были переданы под доверительное управление Фондом страхования сберегательных вкладов (TMSF).

Справка

Согласно официальной позиции, Фонд страхования сберегательных вкладов (TMSF) был назначен доверенным лицом для 10 компаний, работающих в составе группы ASSAN, поэтому расследование продолжается по нескольким направлениям.

В Турции задержаны трое мэров городов от оппозиционной партии: что им инкриминируют06.07.25, 01:49 • 2392 просмотра

Игорь Тележников

Криминал и ЧПНовости Мира
Reuters
Стамбул
Анкара
Турция
Соединённые Штаты