В Турции арестованы топ-менеджеры оборонного конгломерата за шпионаж

ASSAN Group Savunma Genel Müdürü Gürcan Okumuş

Руководители оружейной компании Assan Group арестованы в Турции в рамках расследования дела о военном шпионаже.

В ходе недавних расследований дела, известного как "военный шпионаж", было установлено, что владелец ASSAN Group имел связи с FETÖ и занимался военной шпионской деятельностью.

Передает УНН со ссылкой на Anadolu Ajansı и Reuters.

Турецкие власти задержали владельца и генерального менеджера Assan Group, оборонно-строительного конгломерата, в рамках расследования военного шпионажа. Об этом сообщила прокуратура Стамбула поздно в среду.

Прокуратура заявила, что двух мужчин, которых идентифицировали как владельца компании Эмина Онера и генерального менеджера Гюрджана Окумуса, задержали по подозрению в военном шпионаже и членстве в FETÖ, сети священнослужителя Фетхуллаха Гюлена, проживающего в США и которого Анкара обвиняет в организации попытки государственного переворота 2016 года.

Согласно официальному заявлению, в домах и офисах фигурантов продолжались обыски. Кроме того, 10 компаний, работающих под эгидой Assan Group, были переданы под доверительное управление Фондом страхования сберегательных вкладов (TMSF).

Справка

Согласно официальной позиции, Фонд страхования сберегательных вкладов (TMSF) был назначен доверенным лицом для 10 компаний, работающих в составе группы ASSAN, поэтому расследование продолжается по нескольким направлениям.

