Ексклюзив
14:32 • 13634 перегляди
Експерт про Defence City: правильний старт, але потрібні додаткові інструменти підтримки для критично важливих компаній
12:28 • 56937 перегляди
Новий навчальний рік в Україні: що чекає на українських школярівPhoto
Ексклюзив
12:17 • 57691 перегляди
Інвестиції у сумки: чому Hermès і Chanel вигідніші за акції на біржіPhoto
Ексклюзив
29 серпня, 08:48 • 38985 перегляди
РОЖЕВІ ОКУЛЯРИ ДЕМОКРАТІЇ
Ексклюзив
29 серпня, 06:38 • 53959 перегляди
Ворожий удар по кораблю ВМС: кількість жертв зросла
Ексклюзив
29 серпня, 06:25 • 41472 перегляди
Моді і путін їдуть до Китаю: політолог пояснив їхні цілі
29 серпня, 05:00 • 72955 перегляди
Річниця Іловайської трагедії: символ підступності росії Photo
Ексклюзив
28 серпня, 15:40 • 69805 перегляди
Міноборони пояснило стратегічне значення Криму та, чи можна його повернути військовим шляхом
Ексклюзив
28 серпня, 13:53 • 66495 перегляди
43% частки обслуговування місій ООН за Україною: вітчизняні авіакомпанії завойовують позиції на глобальному ринку
28 серпня, 13:37 • 161352 перегляди
Виплати для українських біженців у Європі: що зміниться з осені 2025 року
Туреччина припиняє всі торгівельні та економічні зв'язки з Ізраїлем

Київ • УНН

 • 92 перегляди

Туреччина повністю розірвала всі торговельні та економічні зв'язки з Ізраїлем, включно із закриттям повітряного простору для ізраїльських літаків. Цей крок може збільшити час польоту з Ізраїлю до деяких країн майже на дві години.

Туреччина припиняє всі торгівельні та економічні зв'язки з Ізраїлем

Туреччина вирішила повністю розірвати всі торгівельні та економічні зв'язки з Ізраїлем, а також закрила повітряний простір для ізраїльський літаків. Про це заявив глава МЗС Туреччини Хакан Фідан, повідомляє The Jerusalem Post, передає УНН.

Деталі

Туреччина вирішила повністю розірвати всі торгівельні та економічні зв'язки з Ізраїлем і закриває своє повітряне простір для ізраїльських літаків 

- сказав Фідан.

Видання зазначає, що хоча економічні наслідки цього кроку ще не відомі, об'їзди, спричинені закриттям повітряного простору, можуть збільшити час польоту з Ізраїлю до таких країн, як Грузія та Азербайджан, майже на дві години.

Ізраїльський чиновник заявив, що "Туреччина вже оголошувала про розрив економічних відносин з Ізраїлем у минулому, але відносини продовжувалися".

Цей крок зроблено після повідомлень про те, що турецькі портові власті почали неофіційно вимагати від судноплавних агентів надавати листи, в яких заявляється, що судна не пов'язані з Ізраїлем і не перевозять військові або небезпечні вантажі, призначені для цієї країни

 - додає видання.

За даними джерел у судноплавній галузі, цей крок є черговою мірою, вжитою Туреччиною проти Ізраїлю після того, як минулого року вона розірвала торговельні відносини з цією країною на суму 7 млрд доларів на рік через війну в Газі з Хамасом.

Нагадаємо

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу вперше публічно визнав геноцид вірмен, ассирійців та греків в Османській імперії, що викликало гнів Анкари.

Павло Башинський

ПолітикаНовини Світу
Ізраїль
Азербайджан
Беньямін Нетаньягу
Хакан Фідан
Анкара
Туреччина
Сектор Газа
Грузія