Туреччина припиняє всі торгівельні та економічні зв'язки з Ізраїлем
Київ • УНН
Туреччина повністю розірвала всі торговельні та економічні зв'язки з Ізраїлем, включно із закриттям повітряного простору для ізраїльських літаків. Цей крок може збільшити час польоту з Ізраїлю до деяких країн майже на дві години.
Туреччина вирішила повністю розірвати всі торгівельні та економічні зв'язки з Ізраїлем, а також закрила повітряний простір для ізраїльський літаків. Про це заявив глава МЗС Туреччини Хакан Фідан, повідомляє The Jerusalem Post, передає УНН.
Деталі
Туреччина вирішила повністю розірвати всі торгівельні та економічні зв'язки з Ізраїлем і закриває своє повітряне простір для ізраїльських літаків
Видання зазначає, що хоча економічні наслідки цього кроку ще не відомі, об'їзди, спричинені закриттям повітряного простору, можуть збільшити час польоту з Ізраїлю до таких країн, як Грузія та Азербайджан, майже на дві години.
Ізраїльський чиновник заявив, що "Туреччина вже оголошувала про розрив економічних відносин з Ізраїлем у минулому, але відносини продовжувалися".
Цей крок зроблено після повідомлень про те, що турецькі портові власті почали неофіційно вимагати від судноплавних агентів надавати листи, в яких заявляється, що судна не пов'язані з Ізраїлем і не перевозять військові або небезпечні вантажі, призначені для цієї країни
За даними джерел у судноплавній галузі, цей крок є черговою мірою, вжитою Туреччиною проти Ізраїлю після того, як минулого року вона розірвала торговельні відносини з цією країною на суму 7 млрд доларів на рік через війну в Газі з Хамасом.
Нагадаємо
Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу вперше публічно визнав геноцид вірмен, ассирійців та греків в Османській імперії, що викликало гнів Анкари.