Турция прекращает все торговые и экономические связи с Израилем

Киев • УНН

 • 208 просмотра

Турция полностью разорвала все торговые и экономические связи с Израилем, включая закрытие воздушного пространства для израильских самолетов. Этот шаг может увеличить время полета из Израиля в некоторые страны почти на два часа.

Турция прекращает все торговые и экономические связи с Израилем

Турция решила полностью разорвать все торговые и экономические связи с Израилем, а также закрыла воздушное пространство для израильских самолетов. Об этом заявил глава МИД Турции Хакан Фидан, сообщает The Jerusalem Post, передает УНН.

Детали

Турция решила полностью разорвать все торговые и экономические связи с Израилем и закрывает свое воздушное пространство для израильских самолетов.

- сказал Фидан.

Издание отмечает, что хотя экономические последствия этого шага еще не известны, объезды, вызванные закрытием воздушного пространства, могут увеличить время полета из Израиля в такие страны, как Грузия и Азербайджан, почти на два часа.

Израильский чиновник заявил, что "Турция уже объявляла о разрыве экономических отношений с Израилем в прошлом, но отношения продолжались".

Этот шаг сделан после сообщений о том, что турецкие портовые власти начали неофициально требовать от судоходных агентов предоставлять письма, в которых заявляется, что суда не связаны с Израилем и не перевозят военные или опасные грузы, предназначенные для этой страны

- добавляет издание.

По данным источников в судоходной отрасли, этот шаг является очередной мерой, принятой Турцией против Израиля после того, как в прошлом году она разорвала торговые отношения с этой страной на сумму 7 млрд долларов в год из-за войны в Газе с ХАМАС.

Напомним

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху впервые публично признал геноцид армян, ассирийцев и греков в Османской империи, что вызвало гнев Анкары.

Павел Башинский

ПолитикаНовости Мира
Израиль
Азербайджан
Биньямин Нетаньяху
Хакан Фидан
Анкара
Турция
Сектор Газа
Грузия