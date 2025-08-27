Нетаньягу викликав гнів Туреччини, визнавши геноцид вірмен, греків і ассирійців

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу вперше публічно визнав геноцид вірмен, ассирійців та греків в Османській імперії, що викликало гнів Анкари. Про це повідомляє УНН із посиланням на заяву Міністерства закордонних справ Туреччини.

Деталі

Американський подкастер Патрік Бет-Девід сказав Нетаньягу під час інтерв'ю про свої очікування, що Ізраїль визнає геноцид вірмен. У відповідь ізраїльський прем'єр сказав, що "Кнесет прийняв відповідну резолюцію".

Проте, як пояснюють ізраїльські ЗМІ, парламент Ізраїлю на офіційному рівні не визнав геноциду вірмен турками, хоча це питання обговорюється з 2011 року.

Міністерство закордонних справ Туреччини обурилося словами Нетаньягу, назвавши їх політично вмотивованими.

За даними МЗС, заява ізраїльського прем'єра були спрямовані на те, щоб "прикрити злочини Ізраїлю" у Газі.

Заява Нетаньягу щодо подій 1915 року є спробою використовувати події минулого в політичних цілях. Нетаньягу, якого судять за його роль у геноциді палестинського народу, намагається приховати злочини, які вчинено ним та його урядом. Ми засуджуємо та відкидаємо цю заяву, яка є несумісною з історичними та правовими фактами - заявили у турецькому відомстві.

Доповнення

Нещодавно Армія оборони Ізраїлю атакувала лікарню Насер на півдні Гази. УНН з посиланням на палестинські джерела повідомляло про 14 загиблих, включаючи чотирьох журналістів. Пізніше стало відомо, що внаслідок атаки загинули 20 осіб.

ЦАХАЛ пояснив операцію, зазначивши, що війська бригади "Голані", що діяли в районі Хан-Юніс для ліквідації терористичної інфраструктури, виявили камеру, яку було встановлено угрупованням ХАМАС в районі лікарні Насер, яка використовувалася для спостереження за діяльністю ізраїльських військових та спрямування атак.