$41.400.03
48.270.21
ukenru
12:47 • 18012 просмотра
Уход за автомобилем осенью: что нужно знать
12:29 • 16647 просмотра
С завтрашнего дня мужчины в возрасте от 18 до 22 лет включительно могут выезжать за границу - постановление правительства
12:09 • 5172 просмотра
Украина готовится к осеннему всплеску COVID-19: прогнозируют ли в Минздраве локдаун
11:13 • 17239 просмотра
В Харьковской области у рф нет успехов для продвижения вглубь Украины - Демченко
Эксклюзив
11:12 • 18345 просмотра
Эксперт о деле Магамедрасулова: заявления активистов нельзя противопоставлять следствию, которое идет в рамках процессуального кодекса
27 августа, 07:59 • 25738 просмотра
рф ночью атаковала энергетику в шести областях - Минэнерго
27 августа, 07:35 • 66052 просмотра
Как без стресса вернуться к работе после отпуска: 7 проверенных советов
27 августа, 01:39 • 63911 просмотра
Спецпредставитель президента США сообщил, хочет ли Путин завершить войну в Украине
26 августа, 16:15 • 108274 просмотра
Правительство разрешило выезд за границу мужчинам в возрасте от 18 до 22 лет
26 августа, 14:13 • 77113 просмотра
Магнитные бури в сентябре 2025: даты и советы для метеочувствительных
публикации
Эксклюзивы
Нетаньяху вызвал гнев Турции, признав геноцид армян, греков и ассирийцев

Киев • УНН

 • 90 просмотра

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху впервые публично признал геноцид армян, ассирийцев и греков в Османской империи. Турция возмутилась словами Нетаньяху, назвав их политически мотивированными и попыткой скрыть преступления Израиля в Газе.

Нетаньяху вызвал гнев Турции, признав геноцид армян, греков и ассирийцев

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху впервые публично признал геноцид армян, ассирийцев и греков в Османской империи, что вызвало гнев Анкары. Об этом сообщает УНН со ссылкой на заявление Министерства иностранных дел Турции.

Детали

Американский подкастер Патрик Бет-Дэвид сказал Нетаньяху во время интервью о своих ожиданиях, что Израиль признает геноцид армян. В ответ израильский премьер сказал, что "Кнессет принял соответствующую резолюцию".

Однако, как объясняют израильские СМИ, парламент Израиля на официальном уровне не признал геноцида армян турками, хотя этот вопрос обсуждается с 2011 года.

Министерство иностранных дел Турции возмутилось словами Нетаньяху, назвав их политически мотивированными.

По данным МИД, заявления израильского премьера были направлены на то, чтобы "прикрыть преступления Израиля" в Газе.

Заявление Нетаньяху относительно событий 1915 года является попыткой использовать события прошлого в политических целях. Нетаньяху, которого судят за его роль в геноциде палестинского народа, пытается скрыть преступления, совершенные им и его правительством. Мы осуждаем и отвергаем это заявление, которое несовместимо с историческими и правовыми фактами

- заявили в турецком ведомстве.

Дополнение

Недавно Армия обороны Израиля атаковала больницу Насер на юге Газы. УНН со ссылкой на палестинские источники сообщало о 14 погибших, включая четырех журналистов. Позже стало известно, что в результате атаки погибли 20 человек.

ЦАХАЛ объяснил операцию, отметив, что войска бригады "Голани", действовавшие в районе Хан-Юнис для ликвидации террористической инфраструктуры, обнаружили камеру, которая была установлена группировкой ХАМАС в районе больницы Насер, которая использовалась для наблюдения за деятельностью израильских военных и направления атак.

Лилия Подоляк

ПолитикаНовости Мира
Израиль
Армия обороны Израиля
Биньямин Нетаньяху
Турция
Сектор Газа