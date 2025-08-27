Нетаньяху вызвал гнев Турции, признав геноцид армян, греков и ассирийцев

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху впервые публично признал геноцид армян, ассирийцев и греков в Османской империи, что вызвало гнев Анкары. Об этом сообщает УНН со ссылкой на заявление Министерства иностранных дел Турции.

Детали

Американский подкастер Патрик Бет-Дэвид сказал Нетаньяху во время интервью о своих ожиданиях, что Израиль признает геноцид армян. В ответ израильский премьер сказал, что "Кнессет принял соответствующую резолюцию".

Однако, как объясняют израильские СМИ, парламент Израиля на официальном уровне не признал геноцида армян турками, хотя этот вопрос обсуждается с 2011 года.

Министерство иностранных дел Турции возмутилось словами Нетаньяху, назвав их политически мотивированными.

По данным МИД, заявления израильского премьера были направлены на то, чтобы "прикрыть преступления Израиля" в Газе.

Заявление Нетаньяху относительно событий 1915 года является попыткой использовать события прошлого в политических целях. Нетаньяху, которого судят за его роль в геноциде палестинского народа, пытается скрыть преступления, совершенные им и его правительством. Мы осуждаем и отвергаем это заявление, которое несовместимо с историческими и правовыми фактами - заявили в турецком ведомстве.

Дополнение

Недавно Армия обороны Израиля атаковала больницу Насер на юге Газы. УНН со ссылкой на палестинские источники сообщало о 14 погибших, включая четырех журналистов. Позже стало известно, что в результате атаки погибли 20 человек.

ЦАХАЛ объяснил операцию, отметив, что войска бригады "Голани", действовавшие в районе Хан-Юнис для ликвидации террористической инфраструктуры, обнаружили камеру, которая была установлена группировкой ХАМАС в районе больницы Насер, которая использовалась для наблюдения за деятельностью израильских военных и направления атак.