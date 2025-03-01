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Туреччина повторить пропозицію про мирні переговори між Україною та росією на зустрічі європейських лідерів у Лондоні - Reuters

Київ • УНН

 • 43191 перегляди

Глава МЗС Туреччини Хакан Фідан на саміті в Лондоні повторить пропозицію щодо мирних переговорів між Україною та РФ. Анкара підтверджує підтримку територіальної цілісності України та готова виступити майданчиком для переговорів.

Туреччина повторить пропозицію про мирні переговори між Україною та росією на зустрічі європейських лідерів у Лондоні - Reuters

Міністр закордонних справ Туреччини на саміті у неділю повторить для європейських лідерів у Лондоні пропозицію Анкари провести мирні переговори між Україною і росією. Про це повідомляє Reuters, пише УНН. 

Деталі 

Анкара, яка неодноразово закликала до припинення вогню з 2024 року, привітала ініціативу США щодо припинення війни, яку було зірвано публічною суперечкою між президентами України та США в п'ятницю у Вашингтоні.

У неділю міністр закордонних справ Хакан Фідан поінформує європейських лідерів про зусилля Туреччини з пошуку "справедливого і міцного миру" у війні, повідомило джерело, додавши, що він також підтвердить прихильність Анкари територіальній цілісності та суверенітету України.

Очікується, що Фідан "підкреслить, що Туреччина, яка приймала прямі переговори між росією і Україною в березні 2022 року, готова взяти на себе цю роль у майбутній період", і підкреслить, що всі сторони повинні спільно зосередитися на довгостроковій регіональній безпеці та стабільності, а також економічному процвітання під час переговорів.

Нагадаємо

Раніше повідомлялося, що міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан представлятиме президента країни Реджепа Таїпа Ердогана на важливій зустрічі щодо ситуації в Україні в Лондоні. Очікується, що він підкреслить, що забезпечення довгострокової безпеки, економічної стабільності та процвітання в регіоні має стати спільною метою майбутніх переговорів.

Аліна Волянська

Аліна Волянська

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