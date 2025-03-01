Туреччина повторить пропозицію про мирні переговори між Україною та росією на зустрічі європейських лідерів у Лондоні - Reuters
Київ • УНН
Глава МЗС Туреччини Хакан Фідан на саміті в Лондоні повторить пропозицію щодо мирних переговорів між Україною та РФ. Анкара підтверджує підтримку територіальної цілісності України та готова виступити майданчиком для переговорів.
Міністр закордонних справ Туреччини на саміті у неділю повторить для європейських лідерів у Лондоні пропозицію Анкари провести мирні переговори між Україною і росією. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.
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Анкара, яка неодноразово закликала до припинення вогню з 2024 року, привітала ініціативу США щодо припинення війни, яку було зірвано публічною суперечкою між президентами України та США в п'ятницю у Вашингтоні.
У неділю міністр закордонних справ Хакан Фідан поінформує європейських лідерів про зусилля Туреччини з пошуку "справедливого і міцного миру" у війні, повідомило джерело, додавши, що він також підтвердить прихильність Анкари територіальній цілісності та суверенітету України.
Очікується, що Фідан "підкреслить, що Туреччина, яка приймала прямі переговори між росією і Україною в березні 2022 року, готова взяти на себе цю роль у майбутній період", і підкреслить, що всі сторони повинні спільно зосередитися на довгостроковій регіональній безпеці та стабільності, а також економічному процвітання під час переговорів.
Нагадаємо
Раніше повідомлялося, що міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан представлятиме президента країни Реджепа Таїпа Ердогана на важливій зустрічі щодо ситуації в Україні в Лондоні. Очікується, що він підкреслить, що забезпечення довгострокової безпеки, економічної стабільності та процвітання в регіоні має стати спільною метою майбутніх переговорів.