Турция повторит предложение о мирных переговорах между Украиной и Россией на встрече европейских лидеров в Лондоне - Reuters
Киев • УНН
Глава МИД Турции Хакан Фидан на саммите в Лондоне повторит предложение о мирных переговорах между Украиной и РФ. Анкара подтверждает поддержку территориальной целостности Украины и готова выступить площадкой для переговоров.
Министр иностранных дел Турции на саммите в воскресенье повторит для европейских лидеров в Лондоне предложение Анкары провести мирные переговоры между Украиной и россией. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.
Детали
Анкара, которая неоднократно призывала к прекращению огня с 2024 года, приветствовала инициативу США по прекращению войны, которая была сорвана публичным спором между президентами Украины и США в пятницу в Вашингтоне.
В воскресенье министр иностранных дел Хакан Фидан проинформирует европейских лидеров об усилиях Турции по поиску "справедливого и прочного мира" в войне, сообщил источник, добавив, что он также подтвердит приверженность Анкары территориальной целостности и суверенитету Украины.
Ожидается, что Фидан "подчеркнет, что Турция, которая принимала прямые переговоры между Россией и Украиной в марте 2022 года, готова взять на себя эту роль в предстоящий период", и подчеркнет, что все стороны должны совместно сосредоточиться на долгосрочной региональной безопасности и стабильности, а также экономическом процветании во время переговоров.
Напомним
Ранее сообщалось, что министр иностранных дел Турции Хакан Фидан будет представлять президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана на важной встрече по ситуации в Украине в Лондоне. Ожидается, что он подчеркнет, что обеспечение долгосрочной безопасности, экономической стабильности и процветания в регионе должно стать общей целью предстоящих переговоров.