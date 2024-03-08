Туреччина готова прийняти мирний саміт за участю росії - Ердоган
Київ • УНН
Президент Туреччини Ердоган заявив, що Туреччина готова прийняти у себе мирний саміт, в якому візьме участь і росія, для переговорів про припинення війни з Україною.
Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що його країна готова прийняти мирний саміт, до якого буде залучена також і росія. Про це Ердоган заявив під час спільної пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським, передає УНН.
Ми докладно обговорили події, які пов’язані з війною. Наголосив на тому, що ми підтримуємо територіальну цілісність, суверенітет і незалежність України. Не було зроблено дипломатичних кроків для використання столу переговорів, якими налаштували в Стамбулі в березні 2022 року для встановлення миру. З самого початку ми робили і робимо внесок для завершення вiйни на основі перемовин. Ми готові прийняти мирний саміт, до якого буде залучена також і росія
Нагадаємо
Міністр оборони України України Рустем Умєров та міністр торгівлі Туреччини Омер Болат підписали угоду урядом України та урядом Турецької Республіки про створення системи електронного обміну попередньою інформацією щодо товарів та транспортних засобів, які переміщуються між сторонами.