Турция готова принять мирный саммит с участием россии - Эрдоган

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что его страна готова принять мирный саммит, к которому будет привлечена также и россия. Об этом Эрдоган заявил во время совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским, передает УНН.

Мы подробно обсудили события, связанные с войной. Подчеркнул, что мы поддерживаем территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины. Не было сделано дипломатических шагов для использования стола переговоров, которыми настроили в Стамбуле в марте 2022 года для установления мира. С самого начала мы делали и делаем вклад для завершения войны на основе переговоров. Мы готовы принять мирный саммит, к которому будет привлечена также и россия - сказал Эрдоган.

Напомним

Министр обороны Украины Украины Рустем Умеров и министр торговли Турции Омер Болат подписали соглашение между правительством Украины и правительством Турецкой Республики о создании системы электронного обмена предварительной информацией о товарах и транспортных средствах, перемещаемых между сторонами.