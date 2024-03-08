Турция готова принять мирный саммит с участием россии - Эрдоган
Киев • УНН
Президент Турции Эрдоган заявил, что Турция готова принять у себя мирный саммит, в котором примет участие и россия, для переговоров о прекращении войны с Украиной.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что его страна готова принять мирный саммит, к которому будет привлечена также и россия. Об этом Эрдоган заявил во время совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским, передает УНН.
Мы подробно обсудили события, связанные с войной. Подчеркнул, что мы поддерживаем территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины. Не было сделано дипломатических шагов для использования стола переговоров, которыми настроили в Стамбуле в марте 2022 года для установления мира. С самого начала мы делали и делаем вклад для завершения войны на основе переговоров. Мы готовы принять мирный саммит, к которому будет привлечена также и россия
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