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Туреччина заявила, що греко-французький оборонний пакт завдає шкоди альянсу НАТО

Туреччина заявила, що греко-французький оборонний пакт завдає шкоди альянсу НАТО

Київ • УНН

 • 16537 перегляди

КИЇВ. 1 жовтня. УНН. Уряд Туреччини заявив в п’ятницю, що недавня оборонна угода між Грецією і Францією загрожує завдати шкоди альянсу НАТО. Про це пише УНН з посиланням на турецьке агенство Anadolu.

Деталі

Франція і Греція оголосили на цьому тижні про угоду в області оборони і безпеки на суму близько 3 мільярдів євро (3,5 мільярда доларів), яка включає покупку Грецією трьох французьких військових кораблів.

Угода була укладена в зв’язку із загостренням напруженості між Грецією та її історичним регіональним суперником Туреччиною в останні роки через права на розвідку газу в східному Середземномор’ї і водах між двома країнами.

У письмовій заяві офіційний представник міністерства закордонних справ Туреччини Тангу Білгіч розкритикував міністра оборони Греції Нікоса Панагіотопулоса, який, виступаючи на місцевому телеканалі Skai пізно ввечері в четвер, сказав, що відповідно до греко-французької угоди “одна країна допоможе іншій військовими засобами, якщо виникає необхідність”.

На питання, чи включає взаємна оборонна допомога також морську і сухопутну допомогу, Панагіотопулос відповів, що вона буде дійсна для “всієї суверенної території” Греції.

Білгіч розкритикував те, що він назвав “претензіями Греції на максимальну морську юрисдикцію і повітряний простір”, і продовжив описувати пакт між Францією і Грецією як двосторонній військовий альянс, сформований проти Туреччини, члена НАТО, “таким чином, щоб завдати шкоди альянсу НАТО”.

“Політика Греції з озброєння, ізоляції і відчуження Туреччини є проблематичною політикою, яка завдасть шкоди їй самій і Європейському союзу, а також поставить під загрозу регіональний мир і стабільність”, — сказав Білгіч.

Представник додав, що дії Греції також зміцнять рішучість Туреччини захищати свої права в Егейському та Середземному морях.

Доповнення

Обидві країни десятиліттями конфліктували з цілої низки питань, включаючи територіальні права в Егейському морі, морські та авіаційні кордони, а також права меншин.

У минулому році грецькі військові кораблі супроводжували турецькі ВМС, що контролювали розвідувальні та бурові судна, які ведуть розвідку газу в водах, на які Греція і Кіпр претендують на виняткові економічні права. З тих пір напруженість знизилася, і обидві країни відновили переговори між високопосадовцями, спрямовані на вирішення проблем.

У МЗС Туреччини заявили, що наступна зустріч відбудеться в турецькій столиці Анкарі 6 жовтня.

Прем’єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс заявив у четвер, що він не має наміру змагатися з Туреччиною в гонці озброєнь і сподівається вирішити розбіжності зі своїм сусідом за допомогою діалогу, але Греція буде захищати свою територію і суверенітет.

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