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Прем'єр-міністр Греції: гонки озброєнь з Туреччиною не буде

Прем'єр-міністр Греції: гонки озброєнь з Туреччиною не буде

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КИЇВ. 30 вересня. УНН. Прем'єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс заявив в четвер, що він не має наміру змагатися з Туреччиною в гонці озброєнь і сподівається вирішити розбіжності з сусідньою країною за допомогою діалогу, але в той же час, Греція повинна захищати свою територію і суверенітет. Про це повідомляє УНН з посиланням на The Associated Press.

Деталі

Коментарі Кіріакоса Міцотакіса в четвер прозвучали через два дні після того, як Греція підписала оборонну угоду з Францією на суму близько 3 мільярдів євро (3,5 мільярда доларів), включаючи покупку трьох французьких фрегатів для грецького флоту.

"Ми не можемо ігнорувати той факт, що живемо в дуже складному районі. Це реальність географії, яку ми не можемо ігнорувати, - сказав Міцотакіс під час конференції Форуму демократії в Афінах. - Я не збираюся вступати в гонку озброєнь з Туреччиною, і я завжди простягаю руку дружби Туреччині. У нас великі розбіжності з багатьох питань, але повинен бути спосіб вирішити ці розбіжності шляхом діалогу. У той же час ми будемо захищати нашу територію, нашу територіальну цілісність, наш суверенітет, наші суверенні права. А для цього нам потрібна сила для стримування".

Французькі фрегати, які Греція купить, - це кораблі, які "відкриють дорогу флоту в нову цифрову еру, і корабель, який дасть нам дуже сильну стримуючу здатність на наступний рік, на наступні десятиліття", - заявив Міцотакіс.

Угода, підписана Грецією з Францією, також включає договір про взаємну допомогу в разі нападу третьої країни.

Принцип колективного захисту - це головний постулат НАТО, членами якого є Греція і Франція. Стаття 5 договору альянсу свідчить, що напад на одну державу-члена вважається нападом на всіх.

Греція вже закупила 18 французьких винищувачів Rafale і планує закупити ще шість у межах програми модернізації своїх збройних сил.

Доповнення

Напруженість між Грецією і історичним регіональним суперником Туреччиною, обома членами НАТО, в останні роки посилилася через права на розвідку енергоресурсів в східному Середземномор'ї. Два сусіди десятиліттями ворогували з цілої низки питань, включаючи територіальні права в Егейському морі, яке знаходиться між двома країнами, морські та авіаційні кордони і права меншин.

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