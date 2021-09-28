Макрон після підписання оборонної угоди з Грецією закликав Європу "перестати бути наївною"

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"Європейці повинні перестати бути наївними. Коли ми знаходимося під тиском з боку держав, які часом озлоблюються (їх позиція), нам потрібно відреагувати і показати, що у нас є сила і здатність захистити себе. Не нагнітаючи обстановку, а захищаючи себе", - заявив Макрон.

Деталі

Макрон заявив, що це не альтернатива альянсу Сполучених Штатів.

"Це не заміна, а прийняття на себе відповідальності європейської опори в межах НАТО і висновок, що нас просять подбати про наш власний захист", - сказав Макрон.

Про угоду

Франція і Греція 28 вересня підписали оборонну угоду, яка передбачає, у тому числі рішення Афін купити три фрегати з опціоном на покупку четвертого приблизно за 3 мільярди євро.

Відзначається, що ця угода була підписана в Єлисейському палаці між президентом Франції Еммануелем Макроном і прем'єр-міністром Греції Кіріакосом Міцотакісом.

"Угода, що є частиною більш широкого пакту про стратегічну військовому і оборонну співпрацю, було укладено після того, як Афіни в цьому році вже замовили близько 24 винищувачів Rafale виробництва Dassault, що зробило їх першою країною Європейського Союзу, що купила цей винищувач", - наголошується в повідомленні.

Контекст

Раніше США, Велика Британія і Австралія домовилися про партнерство в сфері оборони і безпеки - AUKUS, у межах якого Австралія отримає від союзників технології будівництва атомних підводних човнів і стане сьомою країною в світі, у якої з'явиться такий флот. Після оголошення про створення альянсу з США і Британією Австралія розірвала вже підписаний контракт з Францією про постачання їй французьких субмарин зі звичайним двигуном.

Міністр закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан засудив рішення Австралії будувати атомні підводні човни у співпраці з США і Британією. Критика Франції пов'язана з контрактом французької фірми Naval Group про поставку Австралії 12 підводних човнів на суму, за деякими даними, у майже 56 млрд євро. Договір про підводні човни називали "угодою століття".