Макрон после подписания оборонного соглашения с Грецией призвал Европу "перестать быть наивной"

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“Европейцы должны перестать быть наивными. Когда мы находимся под давлением со стороны держав, которые временами ожесточаются (их позиция), нам нужно отреагировать и показать, что у нас есть сила и способность защитить себя. Не нагнетая обстановку, а защищая себя”, — заявил Макрон.

Детали

Макрон заявил, что это не альтернатива альянсу Соединенных Штатов.

“Это не замена, а принятие на себя ответственности европейской опоры в рамках НАТО и заключение, что нас просят позаботиться о нашей собственной защите”, - сказал Макрон.

О соглашении

Франция и Греция 28 сентября подписали оборонное соглашение, которое предусматривает, в том числе решение Афин купить три фрегата с опционом на покупку четвертого примерно за 3 миллиарда евро.

Отмечается, что это соглашение было подписано в Елисейском дворце между президентом Франции Эммануэлем Макроном и премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом.

“Соглашение, являющееся частью более широкого пакта о стратегическом военном и оборонном сотрудничестве, было заключено после того, как Афины в этом году уже заказали около 24 истребителей Rafale производства Dassault, что сделало их первой страной Европейского Союза, купившей этот истребитель”, — отмечается в сообщении.

Контекст

Ранее США, Великобритания и Австралия договорились о партнерстве в сфере обороны и безопасности — AUKUS, в рамках которого Австралия получит от союзников технологии строительства атомных подводных лодок и станет седьмой страной в мире, у которой появится такой флот. После объявления о создании альянса с США и Британией Австралия разорвала уже подписанный контракт с Францией о поставках ей французских субмарин с обычным двигателем.

Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан осудил решение Австралии строить атомные подводные лодки в сотрудничестве с США и Британией. Критика Франции связана с контрактом французской фирмы Naval Group о поставке Австралии 12 подводных лодок на сумму, по некоторым данным, в почти 56 млрд евро. Договор о подводных лодках называли “сделкой века”.