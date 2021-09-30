Премьер-министр Греции: гонки вооружений с Турцией не будет

Детали

Комментарии Кириакоса Мицотакиса в четверг прозвучали через два дня после того, как Греция подписала оборонную сделку с Францией на сумму около 3 миллиардов евро (3,5 миллиарда долларов), включающую покупку трех французских фрегатов для греческого флота.

"Мы не можем игнорировать тот факт, что живем в очень сложном районе. Это реальность географии, которую мы не можем игнорировать, - сказал Мицотакис на конференции Форума демократии в Афинах. - Я не собираюсь вступать в гонку вооружений с Турцией, и я всегда протягиваю руку дружбы Турции. У нас большие разногласия по многим вопросам, но должен быть способ решить эти разногласия путем диалога. В то же время мы будем защищать нашу территорию, нашу территориальную целостность, наш суверенитет, наши суверенные права. А для этого нам нужна сила для сдерживания".

Французские фрегаты, которые Греция купит, - это корабли, которые "откроют дорогу флота в новую цифровую эру, и корабль, который даст нам очень сильную сдерживающую способность на следующий год, на последующие десятилетия", заявил Мицотакис.

Соглашение, подписанное Грецией с Францией, также включает договор о взаимной помощи в случае нападения третьей страны.

Принцип коллективной защиты - это главный постулат НАТО, членами которого являются Греция и Франция. Статья 5 договора альянса свидетельствует, что нападение на одно государство-члена считается нападением на всех.

Греция уже закупила 18 французских истребителей Rafale и планирует закупить еще шесть в рамках программы модернизации своих вооруженных сил.

Дополнение

Напряженность между Грецией и историческим региональным соперником Турцией, двумя членами НАТО, в последние годы усилилась из-за права на разведку энергоресурсов в восточном Средиземноморье. Два соседа десятилетиями враждовали по целому ряду вопросов, включая территориальные права в Эгейском море, которое находится между двумя странами, морские и авиационные границы и права меньшинств.