Турция заявила, что греко-французский оборонительный пакт наносит ущерб альянсу НАТО

Детали

Франция и Греция объявили на этой неделе о соглашении в области обороны и безопасности на сумму около 3 миллиардов евро (3,5 миллиарда долларов), которая включает покупку Грецией трех французских военных кораблей.

Соглашение было заключено в связи с обострением напряженности между Грецией и ее историческим региональным соперником Турцией в последние годы из-за прав на разведку газа в восточном Средиземноморье и водах между двумя странами.

В письменном заявлении официальный представитель министерства иностранных дел Турции Тангу Билгич раскритиковал министра обороны Греции Никоса Панагиотопулоса, который, выступая на местном телеканале Skai поздно вечером в четверг, сказал, что в соответствии с греко-французской сделки “одна страна поможет другой военными средствами, если возникает необходимость”.

На вопрос, включает ли взаимная оборонная помощь также морскую и сухопутную помощь, Панагиотопулос ответил, что она будет действительна для “всей суверенной территории” Греции.

Билгич раскритиковал то, что он назвал “претензиями Греции на максимальную морскую юрисдикцию и воздушное пространство”, и продолжил описывать пакт между Францией и Грецией как двусторонний военный альянс, сформированный против Турции, члена НАТО, “таким образом, чтобы нанести вред альянсу НАТО”.

“Политика Греции по вооружению, изоляции и отчуждения Турции является проблематичной политикой, что нанесет вред ей самой и Европейскому союзу, а также поставит под угрозу региональный мир и стабильность”, — сказал Билгич.

Представитель добавил, что действия Греции также укрепят решимость Турции защищать свои права в Эгейском и Средиземном морях.

Дополнение

Обе страны десятилетиями конфликтовали по целому ряду вопросов, включая территориальные права в Эгейском море, морские и авиационные границы, а также права меньшинств.

В прошлом году греческие военные корабли сопровождали турецкие ВМС, которые контролировали разведывательные и буровые суда, ведущие разведку газа в водах, на которые Греция и Кипр претендуют на исключительные экономические права. С тех пор напряженность снизилась, и обе страны возобновили переговоры между высокопоставленными чиновниками, направленные на решение проблем.

В МИД Турции заявили, что следующая встреча состоится в турецкой столице Анкаре 6 октября.

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис заявил в четверг, что он не намерен соперничать с Турцией в гонке вооружений и надеется решить разногласия со своим соседом с помощью диалога, но Греция будет защищать свою территорию и суверенитет.