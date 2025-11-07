ukenru
ЄС посилює візові правила для росіян, скасовуючи багаторазові шенгенські візи
Нова посада для людини нардепа-хабарника Одарченка. МОН погодив створення у Державному біотехнологічному університеті посади першого проректора для Грицькова
Чорна п’ятниця 2025: коли буде та як не потрапити на гачок хитрих знижок
Нова система в’їзду в ЄС: в ДПСУ розповіли, якою є ситуація на кордоні після запровадження програми ЕЕS
Президент США: експорт російської нафти "суттєво знизився", ми хочемо бачити кінець війни
Трамп заявив, що у питанні завершення війни в Україні є значний прогрес
Україна веде "позитивні" переговори щодо ракет Tomahawk попри позицію Трампа - Стефанішина
Як відключатимуть світло у Києві і регіонах: ДТЕК оприлюднив графіки на 7 листопадаPhoto
У Раді запропонували створити "реєстр дропів": у чому полягає основна ідея законопроєкту, та коли його розгляне комітет
Атака рф знеструмила вісім шахт на Дніпропетровщині, понад 2500 гірників опинились під землею - Міненерго
Нова посада для людини нардепа-хабарника Одарченка. МОН погодив створення у Державному біотехнологічному університеті посади першого проректора для Грицькова
Чорна п’ятниця 2025: коли буде та як не потрапити на гачок хитрих знижок
Нова система в’їзду в ЄС: в ДПСУ розповіли, якою є ситуація на кордоні після запровадження програми ЕЕS
У Раді запропонували створити "реєстр дропів": у чому полягає основна ідея законопроєкту, та коли його розгляне комітет
Туманно, хмарно, але не холодно: синоптикиня дала прогноз на вихідні

Київ • УНН

На вихідних в Україні очікується хмарна та туманна погода з температурою +9+15 градусів, дощі охоплять значну частину країни у неділю. У Києві температура становитиме +8+12 градусів, можливий невеликий дощ та тумани.

Туманно, хмарно, але не холодно: синоптикиня дала прогноз на вихідні

Вихідні в Україні очікуються туманними, хмарними, проте не холодними.  Про це синоптикиня Наталія Діденко написала у Telegram, пише УНН.  

Деталі

За словами Діденко, у суботу дощі в більшості областей малоймовірні, у неділю дощі охоплять значну частину України, окрім східних областей.

Температура повітря становитиме впродовж дня +9+13 градусів, у південній частині +10+15 градусів.

Вдень у неділю на заході та півночі трохи похолоднішає повітря, до +7+11 градусів, одягайтеся відповідно.

Крім того, синоптикиня попередила, що сьогодні - сильні магнітні бурі! У суботу геомагнітна активність втримається, у неділю - послабне.

Додамо

У Києві 8 листопада без опадів, вдень +10+12 градусів, у неділю, 9-го листопада, в столиці похолоднішає до +8+10 градусів, пройде невеликий дощ. Також можливі тумани.

11-12 листопада в більшості областей України побільшає дощів та похолоднішає, резюмувала Діденко.

Антоніна Туманова

