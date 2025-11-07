Туманно, хмарно, але не холодно: синоптикиня дала прогноз на вихідні
Київ • УНН
На вихідних в Україні очікується хмарна та туманна погода з температурою +9+15 градусів, дощі охоплять значну частину країни у неділю. У Києві температура становитиме +8+12 градусів, можливий невеликий дощ та тумани.
Вихідні в Україні очікуються туманними, хмарними, проте не холодними. Про це синоптикиня Наталія Діденко написала у Telegram, пише УНН.
Деталі
За словами Діденко, у суботу дощі в більшості областей малоймовірні, у неділю дощі охоплять значну частину України, окрім східних областей.
Температура повітря становитиме впродовж дня +9+13 градусів, у південній частині +10+15 градусів.
Вдень у неділю на заході та півночі трохи похолоднішає повітря, до +7+11 градусів, одягайтеся відповідно.
Крім того, синоптикиня попередила, що сьогодні - сильні магнітні бурі! У суботу геомагнітна активність втримається, у неділю - послабне.
Додамо
У Києві 8 листопада без опадів, вдень +10+12 градусів, у неділю, 9-го листопада, в столиці похолоднішає до +8+10 градусів, пройде невеликий дощ. Також можливі тумани.
11-12 листопада в більшості областей України побільшає дощів та похолоднішає, резюмувала Діденко.
