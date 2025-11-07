ukenru
11:23 • 1898 просмотра
ЕС ужесточает визовые правила для россиян, отменяя многократные шенгенские визы
Эксклюзив
09:48 • 13966 просмотра
Новая должность для человека нардепа-взяточника Одарченко. МОН согласовал создание в Государственном биотехнологическом университете должности первого проректора для Грицькова
Эксклюзив
09:46 • 17618 просмотра
Черная пятница 2025: когда будет и как не попасться на крючок хитрых скидок
Эксклюзив
07:19 • 23183 просмотра
Новая система въезда в ЕС: в ГПСУ рассказали, какова ситуация на границе после введения программы EES
7 ноября, 05:43 • 22928 просмотра
Президент США: экспорт российской нефти "существенно снизился", мы хотим видеть конец войны
7 ноября, 03:41 • 27332 просмотра
Трамп заявил, что в вопросе завершения войны в Украине есть значительный прогресс
7 ноября, 00:03 • 27971 просмотра
Украина ведет "позитивные" переговоры по ракетам Tomahawk, несмотря на позицию Трампа - Стефанишина
6 ноября, 19:30 • 32393 просмотра
Как будут отключать свет в Киеве и регионах: ДТЭК обнародовал графики на 7 ноябряPhoto
Эксклюзив
6 ноября, 14:11 • 66441 просмотра
В Раде предложили создать "реестр дропов": в чем заключается основная идея законопроекта и когда его рассмотрит комитет
6 ноября, 12:47 • 58279 просмотра
Атака рф обесточила восемь шахт на Днепропетровщине, более 2500 горняков оказались под землей - Минэнерго
Графики отключений электроэнергии
Туманно, облачно, но не холодно: синоптик дала прогноз на выходные

Киев • УНН

 • 362 просмотра

На выходных в Украине ожидается облачная и туманная погода с температурой +9+15 градусов, дожди охватят значительную часть страны в воскресенье. В Киеве температура составит +8+12 градусов, возможен небольшой дождь и туманы.

Туманно, облачно, но не холодно: синоптик дала прогноз на выходные

Выходные в Украине ожидаются туманными, облачными, но не холодными. Об этом синоптик Наталья Диденко написала в Telegram, пишет УНН.

Детали

По словам Диденко, в субботу дожди в большинстве областей маловероятны, в воскресенье дожди охватят значительную часть Украины, кроме восточных областей.

Температура воздуха составит в течение дня +9+13 градусов, в южной части +10+15 градусов.

Днем в воскресенье на западе и севере немного похолодает воздух, до +7+11 градусов, одевайтесь соответственно.

Кроме того, синоптик предупредила, что сегодня - сильные магнитные бури! В субботу геомагнитная активность удержится, в воскресенье - ослабнет.

Добавим

В Киеве 8 ноября без осадков, днем +10+12 градусов, в воскресенье, 9 ноября, в столице похолодает до +8+10 градусов, пройдет небольшой дождь. Также возможны туманы.

11-12 ноября в большинстве областей Украины увеличится количество дождей и похолодает, резюмировала Диденко.

Антонина Туманова

Погода и окружающая среда
Дожди в Украине
Украина
Киев