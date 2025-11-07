Туманно, облачно, но не холодно: синоптик дала прогноз на выходные

Выходные в Украине ожидаются туманными, облачными, но не холодными. Об этом синоптик Наталья Диденко написала в Telegram, пишет УНН.

Детали

По словам Диденко, в субботу дожди в большинстве областей маловероятны, в воскресенье дожди охватят значительную часть Украины, кроме восточных областей.

Температура воздуха составит в течение дня +9+13 градусов, в южной части +10+15 градусов.

Днем в воскресенье на западе и севере немного похолодает воздух, до +7+11 градусов, одевайтесь соответственно.

Кроме того, синоптик предупредила, что сегодня - сильные магнитные бури! В субботу геомагнитная активность удержится, в воскресенье - ослабнет.

Добавим

В Киеве 8 ноября без осадков, днем +10+12 градусов, в воскресенье, 9 ноября, в столице похолодает до +8+10 градусов, пройдет небольшой дождь. Также возможны туманы.

11-12 ноября в большинстве областей Украины увеличится количество дождей и похолодает, резюмировала Диденко.

