Туманно, облачно, но не холодно: синоптик дала прогноз на выходные
Киев • УНН
На выходных в Украине ожидается облачная и туманная погода с температурой +9+15 градусов, дожди охватят значительную часть страны в воскресенье. В Киеве температура составит +8+12 градусов, возможен небольшой дождь и туманы.
Выходные в Украине ожидаются туманными, облачными, но не холодными. Об этом синоптик Наталья Диденко написала в Telegram, пишет УНН.
Детали
По словам Диденко, в субботу дожди в большинстве областей маловероятны, в воскресенье дожди охватят значительную часть Украины, кроме восточных областей.
Температура воздуха составит в течение дня +9+13 градусов, в южной части +10+15 градусов.
Днем в воскресенье на западе и севере немного похолодает воздух, до +7+11 градусов, одевайтесь соответственно.
Кроме того, синоптик предупредила, что сегодня - сильные магнитные бури! В субботу геомагнитная активность удержится, в воскресенье - ослабнет.
Добавим
В Киеве 8 ноября без осадков, днем +10+12 градусов, в воскресенье, 9 ноября, в столице похолодает до +8+10 градусов, пройдет небольшой дождь. Также возможны туманы.
11-12 ноября в большинстве областей Украины увеличится количество дождей и похолодает, резюмировала Диденко.
