Украину накроет антициклон 7 ноября: синоптик прогнозирует сухую и теплую погоду
Киев • УНН
7 ноября в Украине будет без осадков, ночью +2+8, днем +10+14 градусов, на юге до +16 градусов. В Киеве осадков не ожидается, температура +10+11 градусов.
В пятницу, 7 ноября, погода в Украине будет без осадков из-за антициклона. Украинцы смогут насладиться осенними красками, сообщила в Telegram синоптик Наталья Диденко, передает УНН.
Детали
Завтра в Украине ожидаются туманы, но без осадков. Температура воздуха ночью +2+8 градусов, днем +10+14 градусов, на юге до +16 градусов.
В Киеве 7 ноября осадки маловероятны. Ночью и утром туман. Максимальная температура воздуха +10, +11 градусов.
Погода станет прохладной 11-12 ноября.
Пятница в Украине будет красивой. Такая типичная картинная осень. Туманы, ковры из желтых листьев, антициклон, а, следовательно, без осадков, даже с солнцем (если туманы не прикроют), теплая погода
Напомним
Утром 5 ноября из-за густого тумана в Киеве произошла серия ДТП: движение транспорта, в том числе общественного, было затруднено. Видимость составляла 200–500 метров, а индекс качества воздуха достиг 88, что является умеренным уровнем загрязнения.