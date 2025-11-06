Украину накроет антициклон 7 ноября: синоптик прогнозирует сухую и теплую погоду

В пятницу, 7 ноября, погода в Украине будет без осадков из-за антициклона. Украинцы смогут насладиться осенними красками, сообщила в Telegram синоптик Наталья Диденко, передает УНН.

Завтра в Украине ожидаются туманы, но без осадков. Температура воздуха ночью +2+8 градусов, днем +10+14 градусов, на юге до +16 градусов.

В Киеве 7 ноября осадки маловероятны. Ночью и утром туман. Максимальная температура воздуха +10, +11 градусов.

Погода станет прохладной 11-12 ноября.

Пятница в Украине будет красивой. Такая типичная картинная осень. Туманы, ковры из желтых листьев, антициклон, а, следовательно, без осадков, даже с солнцем (если туманы не прикроют), теплая погода