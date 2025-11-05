Київ зупинився: густий туман, хвиля ДТП і небезпечне повітря накрили місто

У середу вранці, 5 листопада, густий туман спричинив серію дорожньо-транспортних пригод у Києві. Через обмежену видимість рух на багатьох вулицях міста ускладнений, громадський транспорт працює із затримками. Про те, яка ситуація на дорогах у Києві і яка причина густого туману у столиці - дізнавались журналісти УНН.

За даними патрульної поліції, через погану видимість водії не встигали реагувати на зміну дорожньої ситуації.

У зв'язку з аварією на проспекті Академіка Палладіна рух транспорту утруднений у напрямку станції метро "Академмістечко". Також через ДТП пробка утворилася на проспекті Науки у напрямку станції метро "Либідська"

На місцях аварій працюють поліція та рятувальники. Рух транспорту регулюють вручну.

Також, за даними "Київпастрансу", через ДТП та затори затримуються тролейбуси №1 та №11 на проспекті Науки. Трамваї №15 тимчасово стоять на "Лук’янівці". Пасажирів просять планувати поїздки із запасом часу та, за можливості, користуватися метро.

За даними Українського гідрометцентру, вранці у Києві та області спостерігався туман із видимістю 200–500 метрів (І рівень небезпечності, жовтий), а індекс якості повітря станом на 09:00 становив 88 - помірний рівень забруднення, що може викликати легкий дискомфорт у чутливих людей.

Фахівці пояснюють, що така ситуація пов’язана не лише з погодними умовами, а й з людським впливом - насамперед транспортними викидами, спалюванням відходів і зменшенням зелених зон у місті.

Така ситуація виникає, коли немає вітру й повітря не перемішується. Усі викиди від транспорту, спалювання сміття чи листя накопичуються біля землі. Це наслідок відсутності контролю за джерелами забруднення та знищення зелених зон міста