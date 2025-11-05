Київ зупинився: густий туман, хвиля ДТП і небезпечне повітря накрили місто
Київ • УНН
Вранці 5 листопада густий туман спричинив серію ДТП у Києві, ускладнивши рух транспорту та спричинивши затримки громадського транспорту. Видимість становила 200–500 метрів, а індекс якості повітря сягнув 88, що є помірним рівнем забруднення.
У середу вранці, 5 листопада, густий туман спричинив серію дорожньо-транспортних пригод у Києві. Через обмежену видимість рух на багатьох вулицях міста ускладнений, громадський транспорт працює із затримками. Про те, яка ситуація на дорогах у Києві і яка причина густого туману у столиці - дізнавались журналісти УНН.
Деталі
За даними патрульної поліції, через погану видимість водії не встигали реагувати на зміну дорожньої ситуації.
У зв'язку з аварією на проспекті Академіка Палладіна рух транспорту утруднений у напрямку станції метро "Академмістечко". Також через ДТП пробка утворилася на проспекті Науки у напрямку станції метро "Либідська"
На місцях аварій працюють поліція та рятувальники. Рух транспорту регулюють вручну.
Також, за даними "Київпастрансу", через ДТП та затори затримуються тролейбуси №1 та №11 на проспекті Науки. Трамваї №15 тимчасово стоять на "Лук’янівці". Пасажирів просять планувати поїздки із запасом часу та, за можливості, користуватися метро.
- Проспект Академіка Палладіна - людям радять об’їжджати через вулиці
Генерала Наумова, Ушакова або бульвар Академіка Вернадського;
- Проспект Науки - через Столичне шосе чи вулицю
Васильківську;
- Район Лук’янівки - через вулиці Мельникова або
Дегтярівську.
За даними Українського гідрометцентру, вранці у Києві та області спостерігався туман із видимістю 200–500 метрів (І рівень небезпечності, жовтий), а індекс якості повітря станом на 09:00 становив 88 - помірний рівень забруднення, що може викликати легкий дискомфорт у чутливих людей.
Фахівці пояснюють, що така ситуація пов’язана не лише з погодними умовами, а й з людським впливом - насамперед транспортними викидами, спалюванням відходів і зменшенням зелених зон у місті.
Така ситуація виникає, коли немає вітру й повітря не перемішується. Усі викиди від транспорту, спалювання сміття чи листя накопичуються біля землі. Це наслідок відсутності контролю за джерелами забруднення та знищення зелених зон міста
Поліція закликає водіїв бути обережними, знижувати швидкість, тримати дистанцію та уникати різких маневрів. Пішоходам радять користуватися світловідбивними елементами, щоб залишатися помітними у тумані.
На Броварському проспекті у Києві частково обмежать рух із 3 до 15 листопада – КМДА02.11.25, 17:13 • 4954 перегляди