Эксклюзив
08:57
Киев остановился: густой туман, волна ДТП и опасный воздух накрыли город
08:12
рф атаковала энергетику в трех областях, графики отключений по всей Украине до 21 часа - Минэнерго
07:17
Бельгия и Еврокомиссия проведут "кризисную встречу" по замороженным активам рф для Украины - Politico
4 ноября, 23:11
Около 10 тысяч военнослужащих из КНДР размещены недалеко от российско-украинской границы
4 ноября, 18:53
Генштаб ВСУ официально подтвердил удары по нефтеперерабатывающим и химическим объектам в России и на оккупированной Херсонщине
Эксклюзив
4 ноября, 18:07
Эксперт раскрыл секреты выбора бесперебойника для дома: как подобрать мощность и тип батареи
4 ноября, 17:53
С мерами безопасности, небольшим катком и ограничениями по "свету": главную елку Украины установят на Софийской площади
4 ноября, 17:22
В среду в ряде областей Украины будут выключать свет: в Укрэнерго сообщили когда и сколько очередей
4 ноября, 15:06
Слежка за Офисом Генпрокурора: у детектива НАБУ провели обыски
Эксклюзив
4 ноября, 14:17
Любов вне декларации: НАПК должно проверить и.о. ректора Государственного биотехнологического университета Кудряшова из-за незадекларированной невесты
Графики отключений электроэнергии
Киев остановился: густой туман, волна ДТП и опасный воздух накрыли город

Киев • УНН

 • 1574 просмотра

Утром 5 ноября густой туман стал причиной серии ДТП в Киеве, затруднив движение транспорта и вызвав задержки общественного транспорта. Видимость составляла 200–500 метров, а индекс качества воздуха достиг 88, что является умеренным уровнем загрязнения.

Киев остановился: густой туман, волна ДТП и опасный воздух накрыли город

В среду утром, 5 ноября, густой туман стал причиной серии дорожно-транспортных происшествий в Киеве. Из-за ограниченной видимости движение на многих улицах города затруднено, общественный транспорт работает с задержками. О том, какая ситуация на дорогах в Киеве и какова причина густого тумана в столице - узнавали журналисты УНН.

Подробности

По данным патрульной полиции, из-за плохой видимости водители не успевали реагировать на изменение дорожной ситуации.

В связи с аварией на проспекте Академика Палладина движение транспорта затруднено в направлении станции метро "Академгородок". Также из-за ДТП пробка образовалась на проспекте Науки в направлении станции метро "Лыбедская"

- отметили правоохранители.

На местах аварий работают полиция и спасатели. Движение транспорта регулируют вручную.

Также, по данным "Киевпасстранса", из-за ДТП и пробок задерживаются троллейбусы №1 и №11 на проспекте Науки. Трамваи №15 временно стоят на "Лукьяновке". Пассажиров просят планировать поездки с запасом времени и, по возможности, пользоваться метро.

  • Проспект Академика Палладина - людям советуют объезжать через улицы Генерала Наумова, Ушакова или бульвар Академика Вернадского;
    • Проспект Науки - через Столичное шоссе или улицу Васильковскую;
      • Район Лукьяновки - через улицы Мельникова или Дегтяревскую.

        По данным Украинского гидрометцентра, утром в Киеве и области наблюдался туман с видимостью 200–500 метров (I уровень опасности, желтый), а индекс качества воздуха по состоянию на 09:00 составлял 88 - умеренный уровень загрязнения, что может вызвать легкий дискомфорт у чувствительных людей.

        Специалисты объясняют, что такая ситуация связана не только с погодными условиями, но и с человеческим влиянием - прежде всего транспортными выбросами, сжиганием отходов и уменьшением зеленых зон в городе.

        Такая ситуация возникает, когда нет ветра и воздух не перемешивается. Все выбросы от транспорта, сжигания мусора или листьев накапливаются у земли. Это следствие отсутствия контроля за источниками загрязнения и уничтожения зеленых зон города

        - пояснил в комментарии УНН эколог, эксперт Сети защиты национальных интересов ANTS Олег Листопад.

        Полиция призывает водителей быть осторожными, снижать скорость, держать дистанцию и избегать резких маневров. Пешеходам советуют пользоваться светоотражающими элементами, чтобы оставаться заметными в тумане.

        На Броварском проспекте в Киеве частично ограничат движение с 3 по 15 ноября – КГГА02.11.25, 17:13 • 4947 просмотров

        Алла Киосак

        ОбществоКиевПогода и окружающая среда
        Дорожно-транспортное происшествие
        Укргидрометцентр
        Национальная полиция Украины
        Киев