Киев остановился: густой туман, волна ДТП и опасный воздух накрыли город

В среду утром, 5 ноября, густой туман стал причиной серии дорожно-транспортных происшествий в Киеве. Из-за ограниченной видимости движение на многих улицах города затруднено, общественный транспорт работает с задержками. О том, какая ситуация на дорогах в Киеве и какова причина густого тумана в столице - узнавали журналисты УНН.

Подробности

По данным патрульной полиции, из-за плохой видимости водители не успевали реагировать на изменение дорожной ситуации.

В связи с аварией на проспекте Академика Палладина движение транспорта затруднено в направлении станции метро "Академгородок". Также из-за ДТП пробка образовалась на проспекте Науки в направлении станции метро "Лыбедская" - отметили правоохранители.

На местах аварий работают полиция и спасатели. Движение транспорта регулируют вручную.

Также, по данным "Киевпасстранса", из-за ДТП и пробок задерживаются троллейбусы №1 и №11 на проспекте Науки. Трамваи №15 временно стоят на "Лукьяновке". Пассажиров просят планировать поездки с запасом времени и, по возможности, пользоваться метро.

Проспект Академика Палладина - людям советуют объезжать через улицы Генерала Наумова, Ушакова или бульвар Академика Вернадского;

Проспект Науки - через Столичное шоссе или улицу Васильковскую;

Район Лукьяновки - через улицы Мельникова или Дегтяревскую.

По данным Украинского гидрометцентра, утром в Киеве и области наблюдался туман с видимостью 200–500 метров (I уровень опасности, желтый), а индекс качества воздуха по состоянию на 09:00 составлял 88 - умеренный уровень загрязнения, что может вызвать легкий дискомфорт у чувствительных людей.

Специалисты объясняют, что такая ситуация связана не только с погодными условиями, но и с человеческим влиянием - прежде всего транспортными выбросами, сжиганием отходов и уменьшением зеленых зон в городе.

Такая ситуация возникает, когда нет ветра и воздух не перемешивается. Все выбросы от транспорта, сжигания мусора или листьев накапливаются у земли. Это следствие отсутствия контроля за источниками загрязнения и уничтожения зеленых зон города - пояснил в комментарии УНН эколог, эксперт Сети защиты национальных интересов ANTS Олег Листопад.

Полиция призывает водителей быть осторожными, снижать скорость, держать дистанцию и избегать резких маневров. Пешеходам советуют пользоваться светоотражающими элементами, чтобы оставаться заметными в тумане.

На Броварском проспекте в Киеве частично ограничат движение с 3 по 15 ноября – КГГА