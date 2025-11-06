ukenru
В Україні запускають програму "Гроші ходять за вчителем": що це і які умови для педагогів
Атака рф знеструмила вісім шахт на Дніпропетровщині, понад 2500 гірників опинились під землею - Міненерго
Україну накриє антициклон 7 листопада: синоптик прогнозує суху та теплу погоду
Зеленський підписав нові санкції проти рф і анонсував чергові рішення РНБО: чого стосується
Допомога у розмірі 50 тисяч гривень не підвищить бажання мати дітей: демографиня пояснила, в чому проблема
росія знову атакувала залізницю в Україні: поїзди на сході змінюють маршрути та затримуються
путін просив врегулювати війну в Україні - Трамп про останню розмову з очільником рф
Гуманітарну поїздку Анджеліни Джолі до Херсона перервали співробітники ТЦК: що відомо про інцидент з охоронцем зірки
В Україні 6 листопада запровадять графіки вимкнень світла у всіх регіонах – Укренерго
Частина будинків у Києві підключається до опалення згідно з індивідуальним рішенням мешканців - КМДА
Україну накриє антициклон 7 листопада: синоптик прогнозує суху та теплу погоду

Київ • УНН

7 листопада в Україні буде без опадів, вночі +2+8, вдень +10+14 градусів, на півдні до +16 градусів. У Києві опадів не очікується, температура +10+11 градусів.

Україну накриє антициклон 7 листопада: синоптик прогнозує суху та теплу погоду

В п’ятницю, 7 листопада, погода в Україні буде без опадів через антициклон. Українці зможуть насолодитися осінніми барвами, повідомила в Telegram синоптик Наталя Діденко, передає УНН.

Деталі

Завтра в Україні очікуються тумани, але без опадів. Температура повітря вночі +2+8 градусів, вдень +10+14 градусів, на півдні до +16 градусів.

У Києві 7-го листопада опади малоймовірні. Вночі та вранці туман. Максимальна температура повітря +10, +11 градусів.

Погода стане прохолодною 11-12 листопада.

Пʼятниця в Україні буде красивою. Така типова картинна осінь. Тумани, килими з жовтого листя, антициклон, а, отже, без опадів, навіть із сонцем (якщо тумани не прикриють), тепла погода

 - пише Діденко.

Нагадаємо

Вранці 5 листопада через густий туман у Києві сталась серія ДТП: рух транспорту, зокрема громадського, був ускладнений. Видимість становила 200–500 метрів, а індекс якості повітря сягнув 88, що є помірним рівнем забруднення.

Євген Устименко

Погода та довкілля
Дорожньо-транспортна пригода
Україна
Київ