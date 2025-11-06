Україну накриє антициклон 7 листопада: синоптик прогнозує суху та теплу погоду
Київ • УНН
7 листопада в Україні буде без опадів, вночі +2+8, вдень +10+14 градусів, на півдні до +16 градусів. У Києві опадів не очікується, температура +10+11 градусів.
В п’ятницю, 7 листопада, погода в Україні буде без опадів через антициклон. Українці зможуть насолодитися осінніми барвами, повідомила в Telegram синоптик Наталя Діденко, передає УНН.
Деталі
Завтра в Україні очікуються тумани, але без опадів. Температура повітря вночі +2+8 градусів, вдень +10+14 градусів, на півдні до +16 градусів.
У Києві 7-го листопада опади малоймовірні. Вночі та вранці туман. Максимальна температура повітря +10, +11 градусів.
Погода стане прохолодною 11-12 листопада.
Пʼятниця в Україні буде красивою. Така типова картинна осінь. Тумани, килими з жовтого листя, антициклон, а, отже, без опадів, навіть із сонцем (якщо тумани не прикриють), тепла погода
Нагадаємо
Вранці 5 листопада через густий туман у Києві сталась серія ДТП: рух транспорту, зокрема громадського, був ускладнений. Видимість становила 200–500 метрів, а індекс якості повітря сягнув 88, що є помірним рівнем забруднення.