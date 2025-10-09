$41.400.09
Ексклюзив
07:35 • 5956 перегляди
Десятирічні розслідування НАБУ: ознака неефективності чи прихованого інтересу?
07:20 • 6928 перегляди
Удари рф знищили понад половину видобутку газу в Україні - Bloomberg
05:56 • 10706 перегляди
8 жовтня, 17:48 • 34276 перегляди
Зеленський погодив СБУ деякі плани, асиметричні наші відповіді на російську війну
9 жовтня, 01:15 • 14034 перегляди
Ексклюзив
8 жовтня, 13:46 • 52938 перегляди
"Нові штами - лише варіації Омікрону": вірусолог розповіла про форму Covid-19 "Франкенштейн"
8 жовтня, 19:17 • 25033 перегляди
З якими країнами Україна планує запровадити множинне громадянство: уряд визначив критерії
8 жовтня, 18:01 • 47541 перегляди
Розлучитися через "Дію" можна буде вже у 2026 році
8 жовтня, 17:48 • 34276 перегляди
Зеленський погодив СБУ деякі плани, асиметричні наші відповіді на російську війну
8 жовтня, 17:38 • 28762 перегляди
В Україні схвалили План проходження зими: що він передбачає
Ексклюзив
8 жовтня, 13:46 • 52938 перегляди
"Нові штами - лише варіації Омікрону": вірусолог розповіла про форму Covid-19 "Франкенштейн"
8 жовтня, 12:14 • 58524 перегляди
Тетяна Бережна може стати віцепрем'єркою України з гуманітарної політики: фракція підтримала її кандидатуру
Ціни на золото скочуються з історичних максимумів на тлі припинення вогню між ХАМАС та Ізраїлем

Київ • УНН

 • 1034 перегляди

Ціни на золото знизилися на азійських торгах 9 жовтня, реагуючи на припинення вогню між ХАМАС та Ізраїлем. Спотове золото впало на 0,1% до $4039,34 за унцію, а ф'ючерси на грудень — на 0,3% до $4056,67 за унцію.

Ціни на золото скочуються з історичних максимумів на тлі припинення вогню між ХАМАС та Ізраїлем

Високі ціни на золоті злитки також підтримувалися низкою обставин у світі, як-то політична криза у Франції та припинення роботи уряду США. Але в деяких випадаках відчутно поліпшення ситуації, що негайно позначилося на цифрах, які можна побачити на поточних торгах золотом.

Передає УНН із посиланням на Іnvesting.

Деталі

Ціни на золото дещо знизилися на азійських торгах у четвер, 9-го жовтня, на тлі низки новин з різних куточків світу. Ключовою подією, яка дещо стримала попит на золото, стала ситуація у Секторі Газу, де поки що спостерігається припинення вогню між ХАМАС та військовими Ізраїлю. Як відомо, Ізраїль та ХАМАС погодилися на перший етап 20-пунктової рамкової угоди, запропонованої президентом США Дональдом Трампом.

Крім того, ціни на злитки залишалися підкріпленими побоюваннями щодо фінансового стану Японії, впливом триваючого припинення роботи уряду США та політичною кризою у Франції.

Отже, наразі:

  • Спотове золото впало на 0,1% до 4039,34 доларів за унцію;
    • ф'ючерси на золото на грудень впали на 0,3% до 4056,67 доларів за унцію;

      Також зазначимо, що спотове золото досягло рекордного максимуму в 4059,34 доларів за унцію, буквально ще півдоби тому.

      Нагадаємо

      За словами фінтехекспертки та співзасновниці Concord Fintech Solutions Олени Сосєдки, зростання ціни на золото - сигнал для сучасного фінтех-ринку, що хоч технології і можуть робити фінанси зручнішими, але довіра базується на перевірених століттями цінностях.

      А геополітична нестабільність - додатково підсилює значення золота на міжнародному ринку. "Війни, торгівельні конфлікти, непередбачувані рішення світових лідерів – все це створює атмосферу постійної нестабільності, у якій золото стає універсальною страховкою.

      Тож стрибок вартості золота – це не лише фінансова подія, це маркер довіри інвесторів до сучасної економіки", – резюмувала Олена Сосєдка.Вона також додала, що зростання ціни на золотого лише означає, що інвестори готуються до послаблення долара. Слабший долар робить золото дешевше для міжнародних покупців, створюючи потужний стимул для зростання його ціни.

      Ігор Тележніков

