Ціни на золото скочуються з історичних максимумів на тлі припинення вогню між ХАМАС та Ізраїлем

Високі ціни на золоті злитки також підтримувалися низкою обставин у світі, як-то політична криза у Франції та припинення роботи уряду США. Але в деяких випадаках відчутно поліпшення ситуації, що негайно позначилося на цифрах, які можна побачити на поточних торгах золотом.

Передає УНН із посиланням на Іnvesting.

Деталі

Ціни на золото дещо знизилися на азійських торгах у четвер, 9-го жовтня, на тлі низки новин з різних куточків світу. Ключовою подією, яка дещо стримала попит на золото, стала ситуація у Секторі Газу, де поки що спостерігається припинення вогню між ХАМАС та військовими Ізраїлю. Як відомо, Ізраїль та ХАМАС погодилися на перший етап 20-пунктової рамкової угоди, запропонованої президентом США Дональдом Трампом.

Крім того, ціни на злитки залишалися підкріпленими побоюваннями щодо фінансового стану Японії, впливом триваючого припинення роботи уряду США та політичною кризою у Франції.

Отже, наразі:

Спотове золото впало на 0,1% до 4039,34 доларів за унцію;

ф'ючерси на золото на грудень впали на 0,3% до 4056,67 доларів за унцію;

Також зазначимо, що спотове золото досягло рекордного максимуму в 4059,34 доларів за унцію, буквально ще півдоби тому.

Нагадаємо

За словами фінтехекспертки та співзасновниці Concord Fintech Solutions Олени Сосєдки, зростання ціни на золото - сигнал для сучасного фінтех-ринку, що хоч технології і можуть робити фінанси зручнішими, але довіра базується на перевірених століттями цінностях.

А геополітична нестабільність - додатково підсилює значення золота на міжнародному ринку. "Війни, торгівельні конфлікти, непередбачувані рішення світових лідерів – все це створює атмосферу постійної нестабільності, у якій золото стає універсальною страховкою.

Тож стрибок вартості золота – це не лише фінансова подія, це маркер довіри інвесторів до сучасної економіки", – резюмувала Олена Сосєдка.Вона також додала, що зростання ціни на золотого лише означає, що інвестори готуються до послаблення долара. Слабший долар робить золото дешевше для міжнародних покупців, створюючи потужний стимул для зростання його ціни.